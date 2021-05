Kahekordne olümpiavõitja peab raske vigastuse tõttu olümpia vahele jätma

Ameeriklasest kolmikhüppaja vigastas Ostravas kannakõõlust ning on juba käinud operatsioonil, teatas tema abikaasa Beate Schrott sotsiaalmeedias. "Ma kulutasin päris palju aega, et leida õigeid sõnu, aga annan alla. Mul ei ole selle olukorra selgitamiseks sõnu. Christian rebestas [kolmapäeval] Ostravas toimunud võistlustel oma Achilleuse kõõluse. See on südantmurdev, tõesti on," kirjutas Schrott.

"Ta käis juba operatsioonil, mis läks hästi. Arstid ja terapeudid kannavad tema eest hoolt," lisas Schrott.

Taylor peab vahele jätma juuli lõpus algavad olümpiamängud ning suurepärast hüppajat ootab ees pikk taastumine. Kolmikhüppajal on eelnevalt karjääris olnud ka tõsine põlvevigastus, mis sundis teda oma tõukejalga vahetama.

Taylor on valitsev olümpiameister ning võitis olümpiakulla ka 2012. aastal Londonis. 30-aastane ameeriklane on võidukas olnud ka neljal korral maailmameistrivõistlustel. Tema parim kolmikhüpe on 18,21 m, mis on läbi aegade teine tulemus.