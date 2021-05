Heas hoos inglane lülitas konkurentsist maailma neljanda reketi

Turniiril esimest asetust omanud 27-aastane Thiem ning Norrie vahetasid esimeses setis geimivõite, kuni Norrie murdis Thiemi servi ja läks 3:1 ette. Murtud serv sai setis põhifaktoriks, sest mehed vahetasid pärast seda taas geimivõite ja Norrie võitis avaseti 6:3. Teises setis alustas Norrie tugevalt ning murdis kahel korral Thiemi servi ja läks 1:5 ette. 25-aastane inglane lõpetas teise seti 6:2 ning lülitas valitseva Ameerika lahtiste meistri konkurentsist.

Võidukas Norrie servis tund ja kuus minutit kestnud matšis kolm ässa ja tegi kaks topeltviga. Thiemi vastavad numbrid olid kaks ja neli.

Norrie jaoks oli võit Thiemi üle tema kümnes liivaväljakutel see aasta. "Ma olen nii õnnelik, et täna võitsin, see on mu elu suurim võit ja minu kõige kõrgemal asetsev vastane, keda võitnud olen," ütles Norrie pärast mängu.

Neljapäevasel mängupäeval pääses turniiri veerandfinaali ka kreeklane Stefanos Tsitsipas (ATP 6.), kes alistas teises ringis ameeriklase Tommy Pauli (ATP 53.) 6:1, 6:4.

Konkurentsist langesid ka kodumaal mängiv Gael Monfils ning maailma 13. reket David Goffin. Monfils kaotas jaapanlasest Yoshihito Nishiokale 6:3, 3:6, 4:6 ja Goffin pidi tunnistama sloveenlase Aljaz Bedene 7:6, 6:3 paremust.