Eesti aerutajad võitlevad reedel olümpiakoha nimel

Süstasprinter Kaspar Sula jõudis Venemaal Barnaulis peetaval viimasel olümpia valikvõistlusel meeste 200 meetris just homme toimuvasse finaali. Üheksast lõppsõitu pääsenud sportlasest kindlustab Tokyo koha vaid võitja.

Tänases eelsõidus Sula päris kõike mängu panema ei pidanud ja pääses viienda kohaga kindlalt edasi. Igast poolfinaalist jõudis edasi finaali kolm paremat ning just kolmandana Sula oma poolfinaali lõpetaski.

Finaalis võitleb Sula olümpiapileti nimel Ecuadori, Poola, Tšehhi, Sloveenia, Leedu, Ukraina, Portugali ja Bulgaaria aerutajaga. "Ülesanne on üsna raske, aga selleks peab kõik klappima tähtede seisust trussikuvärvini. Näiteks mängivad ilmaolud nii suurt rolli ja tõesti: õigeks tulemuseks peab tulema 101 protsenti igalt poolt," ütles aerutaja.

Sula alustab üheksandalt rajalt, mis on samas nii hea kui ka halb enne. "Jah, ääred on kahe otsaga asi, reeglina on ühelt või teiselt poolt [tuul] puhunud ja ühte pidi võib hea olla, kui tuul teistpidi puhub, siis ei pruugi üldse hea olla. Laias laastus läheb sportlane ikka starti eesmärgiga ennast tilgatumaks tõmmata ja siis finišijoon näitab."

Süstasprinter selgitas, et tunneb end rohkem puhanuna, aga vorm peaks parem olema. "Tahaks loota, et äkki olen natuke rohkem puhanud, sest vorm iseenesest pidanuks juba Szegedis päris hea olema. Sõidud seda päris nii ei väljendanud. Tahaks loota, et kui sõit tuleb tehniliselt välja, siis peaks ikkagi sõitma kiiremini, kui seda seni teinud olen," ütles Sula.

Kanuusportlane Joosep Karlson Tokyosse ei jõua, sest tema langes Barnauli võistlusel meeste 1000 m distantsil konkurentsist poolfinaalis. Sarnaselt Sula distsipliiniga lunastab ka kanuude 1000 meetris Tokyo olümpiakoha vaid valikregati võitja.

Poolfinaalis jäi Karlson kuuendaks, ehkki ta alustas heas tempos ning püsis poolel maal konkurentide kannul. "Eks see oli suure riski võtmine. Minna nii kaua kui võimalik esimestega kaasa oli piltlikult öeldes nagu enesetapumissioon. Jäin ootama, millal see kukkumine tuleb. Seda ma ausalt öeldes ootasin. Et see nii ruttu tuli, see oli mõneti üllatav. Aga kripeldama sellest sõidust midagi ei jäänud," ütles Karlson.

"Tubli eneserealiseerimine kindlasti. Paraku on seis selline, et oma maksimumsõiduga olin esimestest siiski kuus sekundit maas, teise poolfinaali järgi oli see vahe sama, natuke oli vähem sekundeid teise poolfinaali võitjaga. Laias laastus, sinna samma auku see jäi," lisas aerutaja.

Karlson see-eest ütles, et tunneb iga sõiduga end paremini. "Iga sõit edasi olen suutnud ka organismist rohkem välja pigistada. Nüüd [reedel] paneme MK etappidega edasi ja vaatame, mis sealt edasi," lõpetas Karlson.

Karlson elab homme kaasa nii Sulale kui oma treeningkaaslasele, itaallasele Carlo Tacchinile. Mõlemad mehed lähevad võistlema ihaldatud olümpiakoha nimel.