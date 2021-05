Korvpalliliidu juhend paneb 1000 korvpalliplatsi üle Eesti kategooriatesse

Eesti Korvpalliliit lõi koostöös Eesti Spordiregistriga korvpalliplatside juhendi, mis on abiks korvpalli õueplatside ehitamisel ja renoveerimisel ning mille alusel on võimalik kõikidele mänguplatsidele anda kategooria.

Korvpalliplatside kaardile lisandus neljapäeval 1000. palliplats, milleks on kunagise Kasari Kooli tänaseks unustatud puitkattega mänguväljak.

Korvpalliplatside kaardistamise ja kategoriseerimisega soovitakse rõhutada, et iga korv on tähtis, kuid juhtida ka tähelepanu, et platsid vajavad regulaarset hooldust ning anda soovitusi uute korvpalliväljakute rajajatele, et tulevikus vastaksid üha rohkemad neist võistlustingimustele.

"Kogukondade palliplatsid on tihtipeale need kohad, kus noored esimest korda korvpalliga kokku puutuvad ning alaliidu jaoks on oluline, et meie väliväljakud oleksid heas seisukorras ja kasutuskõlblikud. Valminud juhend on tööriist kõigile, kes soovivad oma kogukonda uut platsi rajada ning ka neile, kes soovivad olemasolevaid väljakuid renoveerida," sõnas liidu peasekretär Keio Kuhi.

"Eesti Korvpalliliidu initsiatiiv spordialaga seotud taristu arendamiseks on igati tervitatav. Spordiregistri keskkond aitab alaliitu andmete kogumisel ja kategoriseerimisel," ütles Spordikoolituse ja -Teabe SA spordiregistri spordiehitiste peaspetsialist Reele Remmelkoor.

"Soovime jagada kõik korvpalliplatsid kolme kategooriasse, millest vaid neid, kus jooned maas, saab nimetada väljakuks. Kolmas kategooria käsitleb kohti, kus jooned puuduvad ehk vaid korv on üleval," selgitas projekti eestvedaja, korvpalliliidu 3x3 korvpalli valdkonna juht Reigo Kimmel, kelle sõnul on platside kaardistamisel kaasa aidanud üle 150 inimese.

Korvpalliplatside kaarti näeb siit ning platside kategoriseerimise juhendiga saab tutvuda siin.