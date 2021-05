Karol Metsa koduklubi mängis eduseisu maha ja sai valusa kaotuse

Al-Batin võitis avapoolaja Fabio Abreu 16. minuti väravast 1:0, kuid Filip Kissi 50. minuti penalti ja Mohammed Al Kuwaykibi 56. minuti tabamus pöörasid numbrid tablool teistpidi, vahendab Soccernet.ee.

Siiski suutis Al-Batin kümmekond minutit enne lõppu nelja minuti jooksul kaks väravat lüüa, kui täpsed olid Saleh Al Abbas ja Youssef El Jebli, jättes sellega kolm punkti koju.

Mets alustas põhikoosseisus ning vahetati välja 85. minutil.

Saudi Araabias on hooaja lõpuni minna kaks vooru, Al-Ettifaq on 41 punktiga kuuendal positsioonil. Aasia Meistrite liiga kvalifikatsiooniringidesse pääsme tagav kolmas koht on kuue punkti kaugusel ees, kaotus muutis Al-Ettifaqi lootused selleni pürgida õhkõrnaks.