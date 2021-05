Vajaliku võidu saanud Liverpool tõusis neljandaks

Liverpooli eest skoorisid Roberto Firmino, Nathaniel Phillips ja Alex Oxlade-Chamberlain.

Premier League'is on jäänud mängida veel üks mänguvoor ja Liverpool tõusis võiduga 66 punktiga neljandaks, sama palju punkte on ka viiendal kohal paikneval Leicester Cityl, kolmandal kohal oleval Chelseal on üks punkt enam.

Meistritiitli kindlustanud Manchester Cityl ja teisel kohal paikneval Manchester Unitedil on koht Meistrite liigas kindel, ülejäänud kaks kohta mängitakse välja viimases mänguvoorus. Chelsea lõpetab hooaja pühapäeval võõrsil Aston Villa vastu, Leicester City võõrustab Tottenhami ning Liverpool Crystal Palace'it.

Tulemused:

Burnley – Liverpool 0:3

West Brom – West Ham 1:3

Crystal Palace – Arsenal 1:3

Everton – Wolves 1:0

Newcastle – Sheffield United 1:0

Tottenham – Aston Villa 1:2