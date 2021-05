Naiste käsipalli meistriliiga finaalseeria algas põneva lahinguga

Naiste meistrivõistlustel mängisid viis võistkonda omavahel kaks ringi ning põhiturniiri kaks parimat võistkonda kohtuvad omavahel finaalis ja neile järgnevad tiimid lähevad vastamisi pronksiseerias. Medalid jagatakse välja eurokarika põhimõttel, kus parimad selguvad kahe mängu kokkuvõttes.

Mäng algas finaalile väärilises närvilises õhkkonnas, kus võistkonnad tegid omajagu tehnilisi vigu ning suures rollis olid mõlemad väravavahid. Esimesel poolajal oli siiski Reval-Sport natukene kindlam ning põhiturniiril omavahelised kohtumised võitnud naiskond läks vaheajale 12:9 eduseisust.

Teist poolaega alustas aga paremini Eesti parimaks treeneriks valitud Ella Kungurtseva juhendatav Mella, kes juba 41. minutiks võttis ohjad enda kätte ning asus 15:14 juhtima. Mella noored tüdrukud näitasid kogenumate kolleegide vastu vägevat emotsiooni ja edasine kohtumine kulges põnevas heitluses, kus väravaid skooriti kordamööda. Lõpuks leppisid võistkonnad mängupildile sobiliku 21:21 viigiga ning pühapäevane teine mäng algab põhimõtteliselt nullist ja selgitab Eesti meistri.

"Tegime täna palju tehnilisi vigu ning kuigi mängisime rünnakul kohad välja, siis suureks probleemiks oli realiseerimine," ütlesid, kui ühest suust Reval-Spordi treener Jelizaveta Petrunina ja nende üks liidritest väljakul, Maarja Treiman. "Publiku puudumise tõttu ei ole ka saalis sellist emotsiooni, mida finaalmängul näha tahaks, kuid pühapäeval on meil uus võimalus vigade parandus teha," jätkas juhendaja.

Reval-Spordi poolt olid resultatiivsemateks mängijateks Polina Gorbatsjova kuue ning Maarja Treiman ja Veronika Londak viie väravaga. Mella poolt vastasid Jekaterina Tšerneštšuk viie ning Inga ja Anastasjia Bušina nelja tabamusega.

"Olen tüdrukute esitusega väga rahul, võistkond ei ole saanud koroonasituatsiooni tõttu palju koos harjutada, kuid täna näidati väga sisukat võitlust. Realiseerimisega ei saa küll täielikult rahul olla, aga see käib finaalide juurde ning pühapäeval on võimalus vigade parandus teha. Need mängud annavad noortele tüdrukutele palju kogemust ning emotsioon on kõigil laes," võttis mängu kokku Reval-Sport/Mella juhendaja Ella Kungurtseva.

Naiste käsipalli meistriliiga kohamängud:

Finaalmängud:

19.05.2021 kl 19.00 Reval-Sport – Reval-Sport/Mella 21:21 (12:9)

23.05.2021 kl 14.00 Reval-Sport/Mella – Reval-Sport

Pronksimängud:

18.05.2021 kl 19.30 HC Tabasalu/Audentes – HC Kehra 24:29 (12:17)

25.05.2021 kl 19.00 HC Kehra – HC Tabasalu/Audentes