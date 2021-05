Raiesteta mänginud Baskonia jäi põhiturniiri eelviimases kohtumises alla Barcelonale

204 cm pikkune eestlasest ääremängija kuulus küll koduklubi nimekirja, kuid pidi kohtumist jälgima pingilt. Baskonia poolelt tegi resultatiivseima etteaste Rokas Giedraitis, kelle arvele jäi pea 30 minutiga 14 silma, vahendab Korvpall24.ee.

Üleplatsimeheks kerkis Barcelona kasuks 18 punkti toonud Leandro Bolmaro, kelle kontosse jäi ka viis lauapalli ja neli resultatiivset söötu.

Hispaania kõrgliiga viimases ehk 38. mänguvoorus läheb Raieste koduklubi vastamisi 11. kohta hoidva Manresaga (16-19) ning see kohtumine toimub 23 mail. Baskonia (23-12) on enne põhiturniiri viimast mängu turniiritabelis viiendal kohal. Siim-Sander Vene leivaisa Fuenlabrada on 12 võidu ja 23 kaotusega 15. positsioonil.

