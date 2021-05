Martti Keel liitub TalTechi võrkpalliklubiga

TalTechi võrkpalliklubi mänedžer Uku Rummi kinnitas kolmapäeval portaalile Võrkpall24, et meeskond loodab uuel hooajal üle aastate taas medaliväärilise võistkonna komplekteerida.

Hooaja vältel mitmel korral meie tippe üllatanud, ent lõpuks Eesti meistriliigas ikkagi viie klubi konkurentsis taas viimase koha teeninud TalTech on esimese sammu tugevama meeskonna moodustamisel juba ka teinud, sest äsja löödi käed Pärnu Võrkpalliklubi sidemängija ja kapteni Martti Keelega. 29-aastasel Keelel, kes elab ja töötab juba aastaid pealinnas, olnuks seejuures Pärnuga kehtiv leping ka uueks hooajaks, ent endine Eesti koondislane otsustas rohketest sõidukilomeetritest loobuda. Kaalukeeleks sai see, et Keel otsustas asuda Tallinna Tehnikaülikooli õppima, kirjutab Võrkpall24.ee.

"Siiani pole meie sidemängijal (Aleksander) Eermal võrdväärset konkurenti meeskonnas olnud. Alguses oli Kusti (Nõlvak) temast pea jagu üle, hiljem on ta ise olnud klubisisestest konkurentidest selgelt parem. Nüüd tekib tema ja Martti vahel loodetavasti võrdväärne võitlus, mis viib ka meeskonda edasi," ütles Rummi, kes loodab lähiajal Eermaga kokkuleppele jõuda.

"Plaan on uuel hooajal naasta medaliheitlusse," kinnitas Rummi. Kas see tähendab, et TalTech loodab suvel palgata ka mõne Eesti mõistes A-kategooria mängumehe? "Jah, seda võib oodata küll," vastas mänedžer.

