Naiste käsipalli meistriliigas tehakse algust finaalseeriaga

Naiste hooaeg algas karikavõistlustega ning selle järel alustati meistrivõistlustega, kus viis võistkonda mängisid omavahel kaks ringi. Sellele järgnevad kohamängud, kus põhiturniiri kaks parimat kohtuvad omavahel finaalis ning neile järgnevad tiimid lähevad vastamisi pronksiseerias. Medalid jagatakse välja eurokarika põhimõttel, kus parimad selguvad kahe mängu kokkuvõttes.

Finaalis kohtuvad võistkonnad on tänavu omavahel kohtunud neli korda ning kuigi kõigis põhiturniiri kohtumistes on peale jäänud Reval-Sport, siis hooaja seni tähtsaimas kohtumises, karikafinaalis, alistas Mella intrigeerivas kohtumises karistusvisete järel oma rivaali 22:21. Kui Reval-Spordi võistkonna põhitegijate hulgas on mitmeid kogenuid mängijaid, eesotsas välismaal mänginud koondislaste, Maarja Treimani ja Janeli Patrailiga, siis Mella noori ja uljaid mängijaid juhendab treeneripingil väga kogenud Ella Kungurtseva.

"Hooaeg on olnud maailma olukorrast tulenevalt keeruline. Jaanuaris-veebruaris hakkasime jõudma heasse vormi, kuid osade tüdrukute isolatsioon mõjutas treeningute kvaliteeti ning seetõttu oli meil kaitses probleeme oma mängu käima saamisega," ütles eelmisel aastal Eesti parimaks käsipallitreeneriks valitud Reval-Sport/Mella juhendaja Ella Kungurtseva. "Tüdrukud on siiski olnud tublid, eriti suure sammu edasi on teinud meie väravavahid ning need noored mängijad, kel oli võimalus ka naiste koondise tegemistes osaleda."

Kolmapäeval Kristiine spordihallis kell 19.00 algavas finaalkohtumises lähevad omavahel kokku selle hooaja ülekaalukalt kaks parimat võistkonda. Reval-Sport võitis tänavu kõik kohtumised ning Mella jäi alla vaid eelmainitule. Tiimide paremust näitab ka fakt, et mõlematel oli võimas väravatevahe (vastavalt +102 ja +76), kus vastased alistati keskmiselt 12 ja 10 väravaga. Näiteks kolmandal kohal oleval Kehral oli sama näitaja -47.

"Viimastes kohtumistes Reval-Spordiga on meie probleemiks olnud realiseerimine. Tüdrukud on ilusti head viskekohad välja mänginud, kuid neid ei ole õnnestunud väravaiks realiseerida. Nii nagu spordis ikka, tekib ebaõnnestumistega teatud ebakindlus ning nii tugevad me ei ole, et suudaksime sellest üle olla. Nüüd oleme kõvasti tööd teinud realiseerimisega ning loodetavasti õnnestumiste arvelt suudame ka kasvatada enesekindlust ning finaalis kõva lahingu anda," vaatas Kungurtseva ette finaalmängule.

Eesti naiste käsipallimeistrivõistluste kohamängud:

Finaalmängud:

19.05.2021 19.00 Reval-Sport – Reval-Sport/Mella

23.05.2021 14.00 Reval-Sport/Mella – Reval-Sport

Pronksimängud:

18.05.2021 19.30 HC Tabasalu/Audentes – HC Kehra 24:29 (12:17)

25.05.2021 19.00 HC Kehra – HC Tabasalu/Audentes