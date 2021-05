RALLIBLOGI | Tänak võitis laupäeva hommikul kõik katsed

Laupäev:

Katsed 9-11. Rallipäeva liidrina alustanud Ott Tänak (Hyundai) näitas head hoogu ja tunnistas ka katselõpuintervjuudes, et on autoga palju rohkem rahul kui reedel. Eestlane võitis kõik kolm hommikust katset ning kasvatas edu Elfyn Evansi (Toyota) ja Dani Sordo (Hyundai) ees. Neljanda koha peale pidasid heitlust Toyota mehed Takamoto Katsuta ja Sebastien Ogier.

Seis 11. katse järel: 1. Tänak 2:13.02,3, 2. Evans +19,2, 3. Sordo +25,3, 4. Katsuta +1.04,4, 5. Ogier +1.04,9, 6. Rovanperä +1.44,8, 7. Greensmith +2.03,4, 8. Fourmaux +3.30,5, ..., Neuville +18.22,0.

Tänane stardijärjekord: 1. Neuville, 2. Fourmaux, 3. Greensmith, 4. Rovanperä, 5. Ogier, 6. Katsuta, 7. Sordo, 8. Evans, 9. Tänak.

Neljapäev:

Testikatse jooksul hoidis pikalt liidrikohta Ott Tänak (Hyundai; 3.06,1), kuid neljandal läbimisel möödus temast Elfyn Evans (Toyota; 3.05,9). Eestlasele järgnesid Toyota piloodid Kalle Rovanperä (3.06,2), Takamoto Katsuta (3.06,7) ja Sebastien Ogier (3.06,8). Thierry Neuville (Hyundai) oli seitsmes (3.07,4).

Reede:

Avapäeva hommik möödus kindlasti kõige paremini Hyundaidel ja tunduvalt enam oli põhjust muretsemiseks Toyota sõitjatel. Kuigi Ott Tänak lausus katselõpuintervjuudes, et arenemisruumi on temalgi, siis võitis ta kolmest katsest ühe ja asus rehvivahetuspausiks tiimikaaslase Dani Sordo järele teisele kohale. Kolmikjuhtimise kindlustas Hyundaile belglane Thierry Neuville. Teepuhastajana tegutsenud Sebastien Ogier (Toyota) pidi leppima kaheksanda positsiooniga.

Pärastlõuna algas Hyundai jaoks suhteliselt samamoodi kui hommik ehk kõik tundus olevat kontrolli all kuni seitsmenda kiiruskatseni. Kolmikedu nautinud võistkonna esimesena teel olnud piloot Neuville pingutas ühes kurvis üle - enda sõnade järgi oli legend liialt optimistlik - ja kännu otsa põrutades lõhkus auto ära. Ta pääses küll jätkama, aga kaotas sel katsel parematele kolme minutiga. Liidrirollis olnud Sordo suretas aga oma masina välja, kurtis rehvide kehva seisukorra üle ja kaotas esikoha Tänakule, kes küll ei olnud katse kiiremate hulgas, aga võrreldes võistkonnakaaslastega pääses suuremate probleemideta.

Päeva lõpetanud punktikatsel oli Tänak parim, edestades 1,3 sekundiga Ogier'd. Enne laupäevaseid katseid asus ta Elfyn Evansi (Toyota) ees 6,0 ja Sordo ees 9,0 sekundiga juhtima.

Eelvaade:

Porto lähedal peetav hooaja esimene kruusaralli pakub sõitjatele kiireid ja tehnilisi teid. Teekate on üldiselt pehme ja liivane, kuid aeg-ajalt leidub ka kivisemaid paiku ning katsete kordusläbimisel tuleb pilootidel tulla toime roobastega.

Pärast neljapäevast testikatset alustatakse rallit reedel, kus kõigepealt kihutatakse Arganili lähedal kuus katset (2x3) ilma lõunapausita. Sellele järgnevad viimati 20 aasta eest sõidetud Mortagua katse ja Lousada publikukatse.

Laupäeval liigutakse Portost kirde suunas Cabreira mägedesse, kus läbitakse kahel korral kolm katset ja lisaks uuendusena Porto tänavakatse. Pühapäeval lõpetavad ralli kokku viis katset, seejuures kahel korral legendaarne Fafe katse koos kuulsa hüppega. Ühtlasi on tegemist ka rallit lõpetava punktikatsega.

Tänakul on Portugali rallilt omajagu kogemusi ja 2019. aastal tuli ta ka võitjaks. Mullu rallit koroonaviiruse pandeemia tõttu ei toimunudki ja varasematest kordadest eestlasel pjedestaalikohti ette näidata pole. Hyundaiga kihutab ta nendel teedel esmakordselt.

"Meie eesmärk on pärast keerulist nädalavahetust Horvaatias tagasi vormi jõuda," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteates. "Portugalis on tavaliselt pehmed ja liivased teed, võib teisel läbimisel päris raskeks minna, sest kruus on iga auto läbimise järel aina häiritum."

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo ütles, et tiimi eesmärk on näidata, et nad on tootjate arvestuses tegelikult võimsamad, kui sel hooajal seni. "Me ei taha olla lihtsalt konkurentsis, vaid tahame demonstreerida oma tiitlikavatsusi," ütles Adamo.

"See on ralli, kus meil on eelnevalt edu olnud, aga see ei loe enam midagi. Peame ära tegema ja ma olen enesekindel, et meie tiim ja juhid teevad täpselt seda," lisas tiimipealik.

MM-sarja liidrikohta hoidva Sebastien Ogier' jaoks on tegemist meeldiva kohaga, sest ta on võitnud Portugali ralli koguni viiel korral (2010, 2011, 2013, 2014, 2017. Sama on suutnud aastakümnete eest vaid Soome legend Markku Alen.

Huvitaval kombel on viis viimast võitu saavutatud erinevate meeste ja erinevate autode poolt: 2015 - Jari-Matti Latvala (Volkswagen), 2016 - Kris Meeke (Citroen), 2017 - Sebastien Ogier (Ford), 2018 - Thierry Neuville (Hyundai) ja 2019 - Ott Tänak (Toyota).

Ajakava:

Neljapäev:



Test Paredes 4,60 km 11.01 EVANS



Reede:



SS1 Lousa 1 12,35 km 10.08 TÄNAK

SS2 Gois 1 19,51 km 11.08 SORDO

SS3 Arganil 1 18,82 km 12.08 SORDO

SS4 Lousa 2 12,35 km 14.31 ROVANPERÄ

SS5 Gois 2 19,51 km 15.31 SORDO

SS6 Arganil 2 18,82 km 16.38 TÄNAK

SS7 Mortagua 18,16 km 18.05 OGIER/EVANS

SS8 SSS Lousada 3,36 km 21.03 TÄNAK



Laupäev:



SS9 Vieira do Minho 1 20,64 km 10.08 TÄNAK

SS10 Cabeceiras de Basto 1 22,37 km 11.08 TÄNAK

SS11 Amarante 1 37,92 km 12.24 TÄNAK

SS12 Vieira do Minho 2 20,64 km 16.38

SS13 Cabeceiras de Basto 2 22,37 km 17.38

SS14 Amarante 2 37,92 km 18.54

SS15 SSS Porto - Foz 3,30 km 21.03



Pühapäev:



SS16 Felgueiras 1 9,18 km 9.08

SS17 Montim 8,75 km 9.53

SS18 Fafe 1 11,18 km 10.38

SS19 Felgueiras 2 9,18 km 12.04

SS20 Fafe 2 (PK) 11,18 km 14.18

WRC stardinimekiri:

1. Sebastien Ogier - Julien Ingrassia Toyota

6. Dani Sordo - Borja Rozada Hyundai

7. Pierre-Louis Loubet - Florian Haut-Labourdette Hyundai

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

16. Adrien Fourmaux - Renaud Jamoul Ford

18. Takamoto Katsuta - Daniel Barritt Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

44. Gus Greensmith - Chris Patterson Ford

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Sebastien Ogier 61

2. Thierry Neuville 53

3. Elfyn Evans 51

4. Ott Tänak 40

5. Kalle Rovanperä 39

6. Craig Breen 24

7. Takamoto Katsuta 24

8. Adrien Fourmaux 12

9. Gus Greensmith 12

10. Dani Sordo 11

MM-sarja võistkondlik punktiseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT 138

2. Hyundai Shell Mobis WRT 111

3. M-Sport Ford WRT 42

4. Hyundai 2C Competition 28