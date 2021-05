TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad põlised rivaalid Levadia ja Flora

Suurrivaalid Levadia ja Flora kohtusid viimati omavahel 25. aprillil, mil Sportland Arenal lepiti väravateta viiki. Enne seda võitis Flora aga viimased viis järjestikust omavahelist kohtumist ning Levadia sai viimati võidurõõmu tunda 2019. aasta maikuus.

Liigatabelis hoiab FCI Levadia 28 punktiga liidrikohta, olles võitnud üheksa ning viigistanud ja kaotanud ühe kohtumise. FC Flora on 17 punktiga kolmas, ent on pidanud koguni neli kohtumist vähem. Flora on võitnud viis ja viigistanud kaks mängu.