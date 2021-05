Pikaajaline treener ei jätka Crystal Palace'is

Legendaarne Inglise jalgpallitreener Roy Hodgson teatas teisipäeval, et ei pikenda sel hooajal lõppevat lepingut ning, et tema jaoks on aeg astuda tagasi jalgpalli kõrgliigast.

73-aastane endine Inglismaa koondise treener teatas, et on "paras aeg, et astuda eemale Inglismaa jalgpalli kõrgliiga pingest". Hodgson on Crystal Palace'i treener 2017. aasta septembrist, kui ta asendas eelmist peatreenerit Frank de Boeri.

Hodgsoni viimane mäng Palace'i treenerina on pühapäeval, kui klubi kohtub võõrsil Liverpooliga. "Tunnen, et nüüd kui oleme jõudnud järjekordse eduka hooaja lõppu, kus oleme taganud omale kõrgliigas püsimise, on minu jaoks õige hetk astuda tagasi oma vastutustest treenerina," ütles Hodgson.

Crystal Palace on kaks mänguvooru enne hooaja lõppu Inglise Premier League'i edetabelis 13. kohal.

Hodgson on olnud peatreener alates 1976. aastast ning on oma karjääri jooksul juhtinud muuseas Milano Interit, F.C. Copenhagenit ning Liverpooli. Hodgson on peatreener olnud nii Šveitsi kui ka Soome koondistele ja oli Inglismaa jalgpallikoondise peatreener aastatel 2012-2016, kuid suuremat edu koondisega ei leitud.