TÄNA OTSE | Jefimova ning Zirk ujuvad õhtul poolfinaalides

Hommikuses võistlusprogrammis osalesid viis eestlast, kellest kaks tagasid pääsu õhtustesse poolfinaalidesse. Kregor Zirk ujus 200 m liblikujumises Eesti rekordi (1.57,56) ning pääses sellega edasi, kuid ütles pärast võistlust ERR-ile, et pole veel täiesti kindel, et poolfinaalis osaleb.

""Tegelikult selle poolfinaaliga on veel nii, et ma ei ole kindel, kas ujun seda. Nagu näha, sain [15.] edasi, finaalipääs on arvatavasti üpris raske ja põhiala on kahe päeva pärast. Võibolla otsustame hoopis täna õhtul puhata ja homse päeva ka puhata. Istume treeneriga maha ja arutame," ütles Zirk.

14-aastane Eneli Jefimova pääses samuti poolfinaali, kui ujus naiste 100 m rinnuliujumises välja aja 1.07,04. Maria Romanjuk lõpetas eelujumistes 19. kohaga (1.08,09) ning pidi sama aja tõttu poolfinaali pääsemiseks ümberujumisele minema. Isiklikust rekordist (1.07,68) hoolimata jäi eestlane alla leedulanna Kotryna Teterevkovale.

Euroopa meistrivõistlused jätkuvad õhtul. Otseülekannet näeb ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.55, kommenteerivad Helar Osila ning Toni Meijel.

Õhtune võistlusprogramm:

N 800m vabalt finaal

M 100m rinnuli finaal

N 100m liblikat finaal

M 100m vabalt poolfinaal

N 100m rinnuli poolfinaal

M 200m liblikat poolfinaal

N 50m selili poolfinaal

Medalid M 100m rinnuli

Medalid N 100m liblikat

M 50m selili finaal

N 50m vabalt finaal

Segateade 4x200 vabalt finaal

Medalid M 50m selili, N 50m vabalt, segateade 4x200 vabalt