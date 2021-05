Eesti rattur saavutas raskest kukkumisest hoolimata 14. koha

"Tour de Loiret oli minu jaoks suur kannatamine. Esimesel päeval sattusin juba 20. kilomeetril kukkumisse. Minust paarkümmend kohta eespool kukuti suurel kiirusel ja jõudmata pidurdada polnud muud teha kui otse võistlejate hunnikusse sõita. Kukkumine oli nii suur, et sõit neutraliseeriti neljakümneks minutiks. Kukkumise tagajärjel purunes rattaraam täielikult. Esialgu olin šokis ja valudes ning võttis natuke aega, et suudaksin varurattale minna ja edasi liikuda. Usun, et kui sõitu poleks sel hetkel neutraliseeritud, siis ma ei oleks enam suutnud sõitu lõpetada," tõdes Kiskonen.

"Arvestades kukkumist ja seda, et pidin sõitma varurattaga - jäin oma sõiduga rahule. Peapundist eespool finišeerimine andis kohe eelduse heaks kokkuvõtte kohaks," kirjeldas Kiskonen.

Võidusõidu esikolmik moodustus täielikult prantsuse ratturitest: Johan Le Bon tuli kokkuvõttes esimeseks, talle järgnesid Kevin Avoine ja Mickael Guichard.

Eestlastest osalesid tuuril veel 30. koha saavutanud Karl Patrick Lauk (Team Pro Immo Nicolas Roux) ja 35. koha saanud Joosep Sankmann (EC Saint-Etienne Loire).