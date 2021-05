Nõlvak ja Tiisaar loodavad veel olümpiakoha eest võidelda

"Kodus isaks saamine on mind hästi palju muutnud. Hästi palju rõõmu ja väljakutseid," lausus Nõlvak ERR-ile. "Trenni mõttes oli ka teistsugune. Sai keskenduda enda arengule, minu arust oli nagu super talv."

Aprillis käidi kahel turniiril Mehhikos, kus esimeses saadi 17. koht, millest kõrgemat polegi nelja tärni turniiril saanud. See andis palju enesekindlust, et ollakse õigel teel.

"Me ju läksime sinna turniirile niimoodi, et Kusti tuli väga pika talve pealt, kellegagi kuskil laagris ei käinud enne ja rakendasime seda, mida oleme õppinud siin omakeskis, ja ise tundsime, et mäng on läinud oluliselt paremaks, kui ta on olnud," lausus Tiisaar.

Seejärel ootas mai alguses ees olümpiakvalifikatsioon, kus Tiisaar vigastas hüppeliigest ning lepiti kuuenda kohaga, nüüd sõltub kolmandasse ringi pääsemine teiste tulemustest.

"Jah, see oli eriskummaline turniir. Kui me selle lõpetasime, siis isekeskis Kustiga vaatasime, et jube veider, et justkui mängisime oma elu parimat võrkpalli, enamus mänge võitsime ja siis järsku potsatasime kuuendaks," ütles Tiisaar.

"Tahaks väga loota, et jaanipäeva ajal saame minna Hollandisse selle olümpiakoha eest veel võitlema," täiendas Nõlvak. "See turniir valmistas küll pettumust. Või natuke selline vihatunne oli pärast viimast mängu sees. Aga umbes tunniga oli kõik läind."

Sel suvel võistlevad Nõlvak - Tiisaar ka palju kodumaal.