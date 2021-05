Tartu rattameeskonna liige sai Leedus esikoha

Stardis oli neli Tartu klubi Ampler Development Teami välismaalast, leedulased Mantas Bitinas ja Aivaras Mikutis ning lätlased Pauls Rubenis ja Kristers Ansons. "Täna õnnestus sõitu sedasi kontrollida, et lõpuks oli üheksamehelises jooksikutegrupis meid kolm ja sain oma lõpukiiruse finišisirgel maksma panna. Suured tänud meeskonnakaaslastele, tiimitöö maksis," ütles võidumees Ansons.

Meeskonna treener Toms Flaksis lisas: "Lihtsalt see võit ei tulnud, sest ka meie poistel oli mitmeid kummipurunemisi ja Rubenis kukkus sõidu keskel. Seega olime korduvalt ka jälitajate rollis, aga õnneks oli piisavalt minekut, et ebaõnn lõpptulemust ei mõjutanud. Tõestasime, et kohapealsetel sõitudel oleme ikka staatuse kohaselt need, kelle järgi teised peavad joonduma."

Meeskonna eestlased Leetu reisima ei hakanud, sest paljudel poistel on käsil koolilõpetamised ja ei soovitud riskida karantiini jäämisega.

"Koolimaja uksest vaja kodus sisse saada. Eestis on juba algust tehtud ka temposõitudega ja poisid saavad ka seal pingutada. Eks riigid käitu erinevalt piirangute seadmisel, aga Leedu nakatumise näitajad 100 000 elaniku kohta on palju kõrgemad Eesti omast ja rattarallid on seal juba lubatud, vast peagi ka siin," lisas Ampler Development Teami juht Rene Mandri.