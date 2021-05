Eesti golfimängija jõudis Soomes esikolmikusse

Soome golfiprofid Roope Kakko ja Miki Kuronen said kirja mõlemad tulemuse -1. Lisarajal õnnestus birdie abil võit kätte saada ülikogenud 39-aastasel Roope Kakkol, kes 2015. aastal võitis ka ühe European Touri osavõistluse Madeiral.

Esikümnesse suutis murda seejuures vaid kaks amatöörmängijat, lisaks Hellatile avapäeva järel liider olnud Niilo Mäki-Petäjä, kes lõpetas kuuenda koha jagamisega.

Teise eestlasena kõrges mängus püsinud Ken-Marten Soo langes viimasel päeval 12 kohta, kuna teenis neli trahvi. Kogutulem +8 (71, 74, 79) andis lõpuks 17. koha jagamise.

Niitvälja Golfiklubi esindaja Carl Hellat sõnas vahetult pärast viimase päeva lõppu: "Lõin tii pealt palli tänagi hästi ning ei sattunud suurde jamasse kordagi. Paar pikemat ja otsustavat putti suutsin isegi täna sisse lüüa. Suur võimalus oli isegi võistlus võita või vähemalt play-off'i jõuda, kuid olen rahul et suutsin sellise tulemuse täna välja mängida."

Pühapäeval 19. sünnipäeva tähistanud Ken-Marten Soo (EGCC) kirjeldas viimast päeva ja trahvide saamist nii: "Mängul polnud häda midagi, välja arvatud kaks rada teisel poolel. Neli trahvi sain selle eest, et puhastasin oma palli, aga tegelikult ei tohtinud seda teha. Üks flaidikaaslane ütles teisel rajal, et võib, kaks rada hiljem selgus, et ei võinud."

Kogu Eesti ja Soome meeste amatöörgolfi paremik asub aga võimeid uuesti võrdlema järgmisel reedel, kui Estonian Golf & Country Clubis algab Estonian Amateur Open.