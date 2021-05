Eesti suusaorienteerumise koondise uueks peatreeneriks valiti rootslane

Viimased aastad Johanssoni käe all treeninud Rootsi juuniorid olid veebruari lõpus Käärikul toimunud MM-il väga edukad, võites kolm kulda, kaks hõbedat ja ühe pronksi ning lisaks veel kolm esikümnekohta.

"Kuid olla mõne teise riigi koondise treener tundub väga põnev väljakutse. Eesti ja siinne suusaorienteerumise koondis jätsid mulle väga hea mulje, mõjutades oluliselt minu otsust kandideerida koondise peatreeneri ametikohale," sõnas Johansson pärast konkursi võitmist. "Minu eesmärk on, et kõik koondislased areneksid nii heaks kui nende eeldused lubavad. Tunnen, et midagi suurt on teoksil ja seda (siiani tehtud) tööd tuleb jätkata!"

Eesti Orienteerumisliidu tegevjuhi Maret Vaheri sõnul hakkab Johansson peatreeneri ülesandeid täitma nii noorte, juunioride kui täiskasvanute koondises. "Peatreener peab tagama Eesti rahvuskoondise eduka esinemine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, koondiste treeningettevalmistuse kava koostamise ja koordineerimise koostöös sportlaste isiklike treeneritega, treeninglaagrite planeerimise ja läbiviimise," loetles Vaher Johanssoni ülesandeid.

31-aastane Johansson asub Eesti koondise peatreenerina tööle 1. juunil, tööleping sõlmitakse kaheks aastaks (2021-2023).