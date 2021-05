Käsipallileegion: Jürgen Rooba lõpetas hooaja võidukalt ja resultatiivselt

Cavigal oli viimases voorus kodusaalis 33:32 (14:15) parem Billere Handballist ja platseerus 24 punktiga seitsmendale astmele. Hooaja teises pooles said nizzalased kolm ühe- ja kolm kaheväravalist kaotust ning tegid kaks viiki ehk võinuks isegi heidelda tõusu eest kõrgliigasse.

Rooba: sain tunde, et võin kõrgel tasemel mängida

"Liiga on väga ühtlane, kõik võivad kõiki võita ja suur osa mängudest möödub tasavägiselt. Meie puhul sai ilmselt määravaks, et pingilt pole vahetused sama tugevad kui mõnel tugevamal tiimil ja mitmes mängus sai see lõpus otsustavaks," põhjendas Rooba, kes näiteks veebruaris aitas Cavigalil alistada liigavõitjaks kroonitud Saran Loiret HB.

"Nagu Nizzale kombeks, oli hooaeg täis tõuse ja mõõnu. Klubi jaoks ajalooliselt kõrge kohaga jäi juhtkond väga rahule ja küllap saab julgust tulevikuks veelgi enam panustada. Mina Cavigalis ei jätka ja hetkel pole uuest töökohast veel uudiseid jagada," avaldas paremäär lahkumise Prantsuse Rivieralt.

"Minu teine hooaeg Prantsusmaal ei alanud just ootuspäraselt, sest ühtäkki hakkas treener kasutama Baptiste Gaillardi. Otsus oli arusaamatu mitte ainult mulle, vaid tervele tiimile. Ent jaanuaris Gaillard haigestus ja vaadates edaspidist resultatiivsust, oli kõigile selge, kes paremal äärel mängima peaks," viitas Rooba hooajaga visatud 92 väravale.

Debüütaastal 73 tabamust kirja saanud Rooba jäi oma mängu ja arenguga Nizzas rahule. "Sain tunde, et võin kõrgel tasemel pingevabalt ja resultatiivselt esineda. Mitmel juhul valiti mind nädala sümboolsesse koondisse ja korra nomineeriti kuu parima mängija auhinnale," lisas eelnevalt Saksamaa ja Rootsi klubisid esindanud Rooba.

Jaanimaa jõudis poolfinaali, Johannson lõpetas liigahooaja 8. kohaga

Venemaa kõrgliigas selgusid poolfinalistid ning Moskva CSKA kohtub nelja seas tänavu eurosarjas Põlva Servitile kaotanud Saratovi SGAU-ga. Moskvalased alistasid veerandfinaalis kahel korral Astrahani Dinamo, tulemustega 27:23 (14:9) ja 40:34 (20:15).

Karikavõistluste finaalmängudes säärelihast vigastanud Dener Jaanimaa vaatas läinud nädalal esimest kohtumist pingilt, kuid kiirelt taastudes sai kordusmängus juba kaheksaks minutiks platsile ning panustas ühe resultatiivse sööduga.

Rumeenias lõppes meistriliiga Bukaresti CS Dinamo võiduga. 79 punkti kogunud pealinlastele järgnesid Turda AHC Potaissa 71 ja Constanta AHC Dobrogea Sud 69 silmaga. Martin Johannsoni koduklubi Bukaresti Steaua sai 40 punktiga kaheksanda koha.

Liigahooaja viimasel nädalal alistas Steaua CSM Fagarasi 29:19 (14:9) ning jäi Bukaresti-derbis alla värskele meistrile 24:27 (13:15). Esimeses kohtumises jäi Johannson väravata ja sai kerge vigastuse, mis ta Dinamo-mängust eemale jättis. Eesti koondise kapteni kinnitusel on ta järgmisel nädalal kiirformaadis peetavateks Rumeenia karikavõistlusteks jälle rivis.

Grištšuk püüab pronksi, Roosna liigub 2. Bundesliga suunas

Tšehhimaal alustati kohamängudega ning Martin Grištšuk aitas kahe tabamusega Praha HC Dukla 30:27 (15:12) võidule HK FCC Mesto Lovosice üle. Dukla juhib pronksiseeriat 1:0, vastasmeeskonnas püüab medalit eestlastele tuttav nägu siinsest meistriliigast – mitu aastat HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit esindanud lätlane Uvis Strazdinš.

Meistritiitli kindlustanud CHEV Diekirch ei lasknud jalga sirgeks Luksemburgi naiste kõrgliigas ja sai eelviimases voorus kindlalt 29:21 (16:14) jagu troonilt tõugatud meistrist HB Käerjengist. Alina Molkova viskas võitjate kasuks 11 väravat.

Kuidagi ei saa võidulainele Mait Patrail ja Rhein-Neckar Löwen. Alanud nädalal EHF Euroopa liiga finaalturniiril mängiv meeskond sai Saksamaa Bundesligas kolmanda kaotuse järjest, kui kodus jäädi 26:30 (16:17) alla HC Erlangenile. Patraili nimele kirjutati nii üks värav, resultatiivne sööt kui ka blokk.

Vastupidiselt sujub seni Karl Roosna ja 1. VfL Potsdami teekond 2. Bundesliga suunas. Kolmanda liiga alagrupiturniiri alustati kaotusega, lõpetati aga viie võiduga ning saadi esikoht. Pühapäeval alistati kodusaalis TuS Vinnhorst 24:17 (8:10), Roosna tabas kaks karistusviset kolmest.

Teel Saksamaa tugevuselt teise liigasse seisab järgmisena ees teises grupis neljanda koha saanud HSG Hanau. Veerandfinaalist kahe mängu kokkuvõttes edenedes tuleks alistada veel üks vastane ja pääs 2. Bundesligasse saaks teoks. Potsdam mängis viimati nii kõrgel tasemel kümme aastat tagasi.