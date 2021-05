Suarez vedas Madridi Atletico meistritiitli lävele

Atletico domineeris mängu ja kahel korral ei loetud nende väravat suluseisu tõttu ära, 75. minutil pääses aga hoopis Osasuna Ante Budimiri väravast 1:0 juhtima.

82. minutil viigistas Renan Lodi seisu ja kuus minutit hiljem lõi Luis Suarez võiduvärava.

Samal ajal sai Atletico peamine tiitliohustaja Madridi Real võõrsil 1:0 jagu Athletico Bilbaost, ainsa värava lõi Nacho 68. minutil. Barcelona aga minetas tiitlilootuse, jäädes kodus 1:2 alla Celta Vigole. Kümnekesi lõpetanud Barcelona ainsa värava lõi 28. minutil Lionel Messi, 38. minutil viigistas Santi Mina seisu ning 89. minutil kasutas Celta Vigo arvulise ülekaalu hästi ära ja Mina lõi enda teise värava.

Viimases mänguvoorus võõrustab Real laupäeval Villarreali, Atletico läheb võõrsil vastamisi Valladolidiga.

Atleticol on liidrina 83 punkti, Real jääb kahe punkti kaugusele. Kolmas on Barcelona 76 punktiga ja neljandal ehk viimasel Meistrite liiga kohal on Sevilla 74 punktiga. Villarreal on liigatabelis seitsmes, Valladolid eelviimane ehk 19.

Tulemused:

Alaves – Granada 4:2

Athletico Bilbao – Madridi Real 0:1

Madridi Atletico – Osasuna 2:1

Barcelona – Celta Vigo 1:2

Betis – Huesca 1:0

Cadiz – Elche 1:3

Getafe – Levante 2:1

Real Sociedad – Valladolid 4:1

Valencia – Eibar 4:1

Villarreal – Sevilla 4:0