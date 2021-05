Mägi MM-pronksist: saime teada, et võime võita ükskõik keda

Sõpradelt lennujaamas šampanjavahuse vasuvõtu saanud Denis Grabe ja Mark Mägi võitsid esimeste Eesti piljardimängijatena maailma-meistrivõistluste medali. Mark Mägi sõnul oli see üks parimaid turniire, mis ta elus mänginud on. "Mulle meeldis eriti see, et me võitsime kahte favoriiti, keda enamus inimesed arvasid, et nad võidavad meid. Nendeks olid Filipiinid ja Inglismaa A tiim. Selle üle on mul kindlasti väga uhke meel. Järgmine aasta uuesti ja kindlasti paremale kohale," ütles Mägi.

MM pronks võideti Londoni lähistel dramaatiliste mängudega. Juba avaringis alistati Belgia 1-5 kaotusseiust 7-5.

Grabe sõnul oli see nagu sõit Ameerika mägedel. "Esimene matš kohe olime 1-5 taga ja suutsime väga raskest olukorrast välja tulla ja 7-5 võita. Samamoodi oli Inglismaa A koondisega 6-6 väga pingeline matš ja nad eksisid sedal lõpulöökidel. Filipiinide vastu muidugi tegime peaaegu ideaalse soorituse 9-4 ja siis tuli tänane poolfinaal Saksamaa vastu, kus läksime 7-2 ette aga ei suutnud kuidagi lõpuni mängida. Eks Saksamaa tuli tagant väga tugevalt ka ja seal on valitsev maailmameister ja eks nad panid oma paremuse maksma," lausus Grabe.

See oli varem erinevaid EM medaleid võitnud 31.aastase Grabe ja 21.aastase Mägi kolmas ühine MM. Mägi sõnul saadi nüüd teada, et nad võivad võita ükskõik keda. "Oleme Denisiga suurepärane tiim ja meil tulevikus on suured lootused ja võimalused jõuda esimeseks."

Eesti Piljardiliidu president Kristjan Kuusk sõnas, et see on kõige tõsisem medal Eesti piljardispordi ajaloos. "MM-lt võtta medal sellisel väiksel riigil nagu Eesti.on väga suur asi. Nagu ma olen korduvalt öelnud, et piljardit mängib kogu maailm, et see pole ühe kontinendi ala. MM-le peale saada on väga raske. MM-l tulla medalile on paljude asjade kokku langemine ja kindlasti väga-väga suur töö, tahtmine, distsipliin," ütles Kuusk.

Tänu säravale esinemisele teenis Mark Mägi kutse 6.-10-nda juunini samuti Inglismaal toimuvale 9-palli individuaalsele MM-le, kuhu kogenud Grabe sai kutse juba varem. Grabe sõnul saadi kõvasti enesekindlust juurde ja ka teised kardavad neid veelgi enam. "Selle pealt on hea minna järgmistele võistlustele ja tunda ennast enesekindlana," lisas Grabe.