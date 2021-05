Laak: naiskonnal jäi puudu suurte mängude kogemusest

Kui suur pettumus on, et naiskond jäi võiduta ja EM finaalturniiri pääsmeta?

Kindlasti oli pettumus, sest see oli meie eesmärk ja selle võrra suvi lüheneb. Kindlasti tahtsime sinna jõuda, aga teisest küljest on suvel ka teisi eesmärke. Euroopa Hõbeliiga tuleb varsti peale ja kaua norutada ei saa.

Siiski usun, et Šveitsile kaotatud teise mängu järel oli duširuumis päris karm olukord.

No kindlasti, jah. Seal ei olnud keegi väga rõõmus. Vaba päev tuli peale, sai võib-olla pea natuke tühjemaks ja siis uue hooga kahele teisele mängule vastu minna, aga tagantjärele sealt ka lisa ei tulnud. Selles mõttes jäi natuke igalt poolt vajaka.

Kust king kõige rohkem pigistas? Naiskond nägi väga närviline välja.

Ma arvan, et suurte mängude kogemusest jäi natuke puudu. Korra oleme küll EM-il mänginud, aga mõisa peale mänga meist keegi sel hooajal väga palju ei saanud. Sealt jäi võib-olla mängude lõpetamise ja võitmise kogemus puudu.

Vaatamata sellele, et eelmise korra finaalturniiri kogemus oli ja osadel ka vanust palju, lõi jalgade ja käte värin sisse?

Kui võrrelda eelmise valikturniiriga, siis tookord meil EM-ile pääsemise pinget ei olnud ja me läksime lihtsalt täiega panema. Ma arvan, et see tõi ka õnnestumise. Nüüd, kui me teadsime, et oleme võimelised Euroopa parimate seas mängima, siis see pinge kuklas ikkagi oli. Kui tekkis võitmise moment, siis tekkis ka mõte, et nüüd ei tohi kaotada. Selle taha võis jääda küll.

Sellist head ja ladusat mängu te üles ei leidnudki. Paljuski tõenäoliselt selle tõttu, et välismaal pallivad mängijad, nagu ka sina, ei saanud kogu hooaja olnud otsustaja.

Jah, ma arvan see oleks kindlasti kasuks tulnud. Ühest küljest oleksid spordis ei loe midagi ja vaimselt me oleks võinud ka selles olukorras teha parema esituse, aga kindlasti oleks kasuks tulnud kui otsustajaid oleks võistkonnas rohkem. Just geimilõppudes pallide äralööjaid ei olnud meil võistkonnas piisavalt.

Kas see suur naiste võrkpallivaimustus saab nüüd otsa, kui naiskond finaalturniirile ei pääsenud?

Kindlasti mitte! Meie poolt vähemalt. Loodetavasti ka kõik fännid toetavad meid nii heas kui halvas. Me ajame ikka oma asja edasi ja meil on terve suvi veel edasi areneda. Laupäeval sõidamegi Austriasse sõprusmänge pidama enne hõbeliiga kohtumisi. Tahame kindlasti teha sel suvel arengus sammu edasi. Vahet ei ole, et lõpust üks etapp ära jääb.