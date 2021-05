Baskonia kaotas Malagale, Raieste langes meeskonna koosseisust välja

Raieste on käesoleval hooajal kaasa teinud 20 kohtumises ning on keskmiselt 7,5 minutiga visanud 1,8 punkti, kogunud 0,9 lauapalli ja andnud 0,5 korvisöötu. 22-aastasele eestlasele on viimasel ajal konkurente juurde tulnud. Baskonia täiendas ridu Hispaania koondislase Quino Colomi ja ameeriklase Franz Massenatiga. Mõlemad mängivad eestlasega võrreldes küll erineval positsioonil, ent meeskonnas on siiski nüüd pallureid rohkem, kui koosseisu mahub.

Hispaania kõrgliigas hoiab Baskonia 23 võidu ja 11 kaotusega jätkuvalt viiendat positsiooni. Unicaja on 16 võidu ja 18 kaotusega üheksas, ehk praeguse seisuga jääks Malaga tiim esimesena play-off'ist eemale. Siim-Sander Vene tööandja Fuenlabrada (11-23) on 15. positsioonil. Hooaja lõpuni jääb kaks vooru.