Enden: kui keegi liidrirolli välja ei vea, läheb Pärnul raskeks

Kaks esimest finaalmängu olid väga tasavägised, kolmas ei olnud. Kas jõuvahekorrad loksusid täna paika?

Eks need jõuvahekorrad peaks paigas olema. Kalevil on viis välismaalast pluss neli Eesti koondise mängijat, treeneripingil neli treenerit ka. See on olnud üllatav, et nad nii tasavägiselt on mänginud. Okei, [Marques] Townesi ja [Janis] Kaufmanise sellises meeskonnas olek on mulle natuke küsimärk. Kuidas nad siia üldse sattusid? Nad ei ole sellise tasemega mängijad.

Esimese kahe mängu järel tekkis mul küsimus, kuivõrd Kalev on mänginud kehvemini ja Pärnu oodatust paremini?

Pärnu on mänginud enam-vähem oma mängu välja. Olnud taktikaliselt väga hästi valmis ja seal on liidrid, kes on mängu vedanud. Teine mäng läks rohkem tähelepanu kohtunikele, palju tehnilisi, kätelaiutamisi ja omavahelisi vestlusi. Nad ei saanud ühe liiniga hakkama. Seal kohtunikud natuke isegi otsustasid mängu Kalevi kasuks ära. Võib julgelt nii öelda. Aga tänane mäng jäi esimese veerandaja taha. Mõlemad meeskonnad olid ebakindlad. Pärnu sai vabalt viskele - ära ei pannud. Kalev VTB liiga kogemusega sai kiiremini oma kindluse tagasi.

Mida Pärnu kahes esimeses mängus nii hästi tegi, et Kalev hädas oli?

Eelkõige lõhkus kaitses ära. [Märt] Rosenthal sai [Marcus] Keene'iga väga hästi hakkama. Ja ka ülejäänud... [Kristjan] Kangur oli esimeses ja [Edon] Maxhuni teises mängus oodatult parem. Paar väga-väga otsustavat vilet, mis murdehetkel anti Kalevi kasuks ja seal oli üks tehniline pärast Nurgeri kätega selgalükkamist. Need asjad on väga rasked. Pärnul on materjali vähe, täna näitas selgelt, et kui keegi liidrirolli välja ei vea, siis läheb Pärnul raskeks.

Kes on mängudes võtmefiguurid, kui me mõtleme, et finaalseeria võib hakata läbi saama? Mis on mänguliselt võtmekohad?

Pärnus on Maxhuni, [Robert] Valge, Rosenthal, Kangur - need on mehed, kelle pealt peab punkte tulema. Kindlasti on oodatud rohkem Kirveselt neid punkte. Aga minu arvates nii Rosenthal kui ka Valge võiks rohkem agressiivsust ja aktiivsust rünnakul üles näidata. See on Pärnul puudu. Ja muidugi pallikaotused - seal tundub seda play-off'i kogemust vähe olevat. Sellise kõrgetasemelise mängu jaoks võetakse liiga riskantseid sööte.

Ja Kalev? Lihtsalt ära hoida?

Kuna Pärnul on selg vastu seina, siis Kalevil on vaja Pärnu mäng ära lõhkuda. Liidritel alguses enesekindlus ära võtta nagu täna ja sellega arvan, et Kalevil on pink pikem ja kogemust rohkem.