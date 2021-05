Lewandowski kordas Gerd Mülleri suurepärast rekordit

Lewandowskist sai nüüd teine jalgpallur Bundesliga ajaloos Mülleri kõrval, kes ühe hooajaga 40 tabamust löönud. Viimane sai sellega hakkama hooajal 1971/1972.

Lewandowski võib teisest Müncheni Bayerni legendist ka mööduda, sest ees seisab veel viimase vooru kohtumine kodus Augsburgiga.

Laupäeval viigistas Bayern võõrsil Freiburgiga 2:2 (26. pen Robert Lewandowski, 53. Leroy Sane - 29. Manuel Gulde, 81. Christian Günter).

Bayern on meistritiitli kindlustanud ja ka teisel kohal asuval RB Leipzigil on koht järgmise hooaja Meistrite liigas kindel. Selge on ka viimasel kohal asuva Schalke väljalangemine.

Tabelitipp: 1. Müncheni Bayern 75 punkti (33 mängust), 2. RB Leipzig 64 (32), 3. Wolfsburg 60 (32), 4. Dortmundi Borussia 58 (32), 5. Frankfurdi Eintracht 57 (33), 6. Leverkuseni Bayer 52 (33), 7. Berliini Union 47 (33), 8. Mönchengladbachi Borussia 46 (33).