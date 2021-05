Kalev/Cramo jõudis ühe võidu kaugusele meistritiitlist

Kalev/Cramo hoidis ohje algusest lõpuni ja juhtis juba teisel veerandajal enam kui paarikümne punktiga. Parimal juhul oli edu kolmandal perioodil 29 silma (55:26), kuid lõpuks tuli Pärnu pisut ligemale.

Kalev/Cramol oli parem visketabavus (kahesed 47,4% vs 36,8%, kolmesed 28,6% vs 23,3%), aga kaotas lauavõitluse 39:46. Samas kaotas Pärnu rohkem palle (18 vs 12).

Marcus Keene viskas üleplatsimehena 24 silma. Devin Thoma panustas 12 punktiga. Lauris Blaus ja Kasper Suurorg tõid Pärnule 14 punkti.

Seeria järgmine kohtumine peetakse esmaspäeval Pärnus ja külaliste edu korral jääb see ka viimaseks.