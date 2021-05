Trinidadi seitsmevõistleja kirjutas end ajalooraamatutesse

Seitsmevõistluse kõrgushüppe kõigi aegade edetabelis tõusis Texases võistelnud Gittens 1.95-ga jagama viiendat kohta, kaugushüppes kirja läinud 6.96-ga on ta aga nüüd suisa kolmandal kohal. Temast kaugemale on hüpanud vaid rootslanna Carolina Klüft (6.97) ja ameeriklanna Jackie Joyner-Kersee (7.27).

