VAATA OTSE | Narva Trans võõrustab tabelinaabrite lahingus Legionit

Jalgpalli Premium liiga 13. vooru kohtumises võõrustab Narva Trans Kreenholmi staadionil Tallinna JK Legionit. Kohtumise otseülekanne algusega kell 15.55 on jälgitav ERR-i spordiportaali ja ETV+ vahendusel.

Kaks meeskonda kohtusid viimati aprillis, kui Narvas lepiti väravateta viiki. Viimasest seitsmest omavahelisest mängust on Trans võitnud kolm ja Legion kaks. Viiki on mängitud kahel korral.

Liigatabelis on Legion ja Trans naabrid, hoides vastavalt viiendat ja kuuendat kohta. Legionil on 11 mängust ette näidata 14 punkti, sama palju punkte on ka kohtumise vähem pidanud Narval.