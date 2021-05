Tänavuses Eesti kriketi meistriliigas osaleb rekordarv meeskondasid

Eesti Kriketi Liidu peasekretäri Mart Tammoja sõnul osaleb tänavu meistriliigas rekordilised 12 meeskonda ning oodata on kõrget konkurentsi. "Sel hooajal osalevad meeskonnad, mis koosnevad eestlastest, siin resideeruvatest välismängijatest ning esmakordselt võistleb ka Briti NATO vägede sõjaväelaste Eaglesi nimeline meeskond Tapalt," ütles Tammoja.

"Peale meistriliiga on tänavuse kriketihooaja olulisemad sündmused Eestis toimuv Baltic Cup ja Põhjamaade Cup. Samuti komplekteeritakse Eesti koondis, mis esindab riiki erinevatel välisvõistlustel," lisas Tammoja.

Kriket on maailma populaarsemaid spordialasid ning huvi selle vastu on tõusmas ka Eestis. "Paari aastaga plaanime jõuda vähemalt tuhande aktiivse harrastajani. Eraldi tegeleme noortele kriketi õpetamisega," ütles Tammoja.

"Võib julgelt öelda, et jää on hakanud liikuma. Eelmisel suvel avati Tallinna külje all Tiskres kaks uut kriketiväljakut. Mai alguses võeti Eesti Kriketi Liit Eesti Olümpiakomitee täieõiguslikuks liikmeks," sõnas Tammoja.

Kriketi Eesti meistriliiga mängud toimuvad igal nädalavahetusel ning võitjameeskond selgub septembris. Tänavu osalevad kriketi Eesti meistriliigas võistkonnad: Hippos, Riders, Tallinn United, Viking Stars, Tigers, Rising Stars, Tallinn Stallions, Tartu Kriketiklubi, Tallinn Strikers, Tartu Hundid, Tallinn Falcons, EFP Eagles.