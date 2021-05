Uusim NHL-i tiim sõlmis lepingu klubi ajaloo esimese mängijaga

30. aprillil maksis Seattle Kraken viimase osamakse liiga laiendustasust ning 650 miljonit dollarit hiljem sai hiiglasliku merekoletise järgi nimetatud klubi 32. NHL-i tiimiks.

Kraken osaleb järgmisel hooajal NHL-i läänekonverentsi vahemeredivisjonis ning mänge mängitakse endise NBA klubi Seattle Supersonicsi kunagises kodusaalis, mis pärast renoveerimistöid kannab nime Climate Pledge Arena.

NHL-i draft võtab aset 23.-24. juulil, kuid sellele eelnevalt korraldatakse Krakeni jaoks laiendus-draft, milles klubi saab valida mängijaid kõikidest teistest klubidest peale Vegas Golden Knightsi, kes sarnaselt 2017. aastal jäähokiliigaga liitus. Klubid saavad "kaitsta" oma mängijaid draft'is valimise eest, kuid kõik peavad välja panema vähemalt kolm mängijat.

Kolmapäeval teatas Kraken, et on sõlminud lepingu 21-aastase ründaja Luke Henmaniga, kellest saab klubi ajaloo esimene mängija. "Olen väga põnevil ja tunnen end austatult," ütles Henman. "Mul on enda mängu usku ja mu põhifookus on teha küllalt tööd, et paremaks saada."

2017. aastal NHL-iga liitunud Vegas Golden Knights on jõudnud igal hooajal põhihooajajärgsesse play-off'i ning tiimi esimesel hooajal jõuti üllatavalt isegi finaalseeriasse, kus Golden Knights pidi tunnistama Washington Capitalsi 4:1 paremust.