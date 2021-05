Madridi Real hoidis unistust tiitlist elus

Madrid läks võõrsil 17. minutil Luka Modrici väravast ette ning edule lisas veel värava Rodrygo esimese poolaja lisaminutitel. Kuigi 71. minutil suutis Jorge Molina Granada jaoks vahe ühele vähendada, lõid Alvaro Odriozola ning Karim Benzema viis minutit hiljem kahe minuti jooksul kaks väravat ja Real realiseeris 4:1 võidu.

Kaks vooru enne hooaja lõppu on Hispaania kõrgliiga liigatabeli tipus Madridi Atletico 80 punktiga. Madridi Real on teisel kohal 78 punktiga, neile järgneb Barcelona, kel on kogutud 76 punkti ja Sevilla, kes on 74 punktiga neljas. Vahe neljanda ning viiendal kohal oleva Real Sociedadi vahel liigatabelis on tervelt 18 punkti. Euroopa liiga kohale mahub veel Betis 55 punktiga.

Atleticol on võimalus tiitel kindlustada juhul kui pühapäeval alistatakse kodus Osasuna ning Madridi Real kaotab võõrsil Bilbaole. Kolmandal kohal olev Barcelona on napilt veel tiitlijahis ning võõrustavad pühapäeval Celta Vigot.

Liigas seitsmendal kohal paiknev Villareal alistas Valladolidi 2:0, Eibar ning Betis mängisid viiki.