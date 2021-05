Noormeeste jalgpallikoondiseid ootab ees tihe hooaeg

Noortekoondistel üle maailma on nii selja taga kui ka käsil keeruline periood, sest koroonapandeemia tõttu on mitmed turniirid ära jäänud. Kuid juunikuus algab noormeeste U-21 koondise jaoks valiktsükkel ning mitmed teisedki noortekoondised ootavad tänavusi kogunemisi ja kohtumisi.

"Viirusest tulenevalt tekkis mullu palju ootamatusi ning oli pikk periood, mil puudusid võimalused treeningkogunemiste läbi viimiseks. Julgen öelda, et 2021. aasta ei ole olnud lihtsam, sest viirus jätab jätkuvalt jälje noortekoondiste kalendrisse. Möödunud aastal oli pärast meistrivõistluste jätkumist meie fookus klubijalgpallil ja nii meil kui ka mujal valitsenud olukord ei lubanud mängida sügisesi noortekoondiste valikturniire," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu tehniline direktor Janno Kivisild.

U-21 koondis on uue peatreeneri Roman Kozhukhovskyi käe all korra kogunenud, kui Tallinnas oldi treeninglaagris 22.–30. märtsini. Koondise jaoks algab valiksari tänavu 8. juunil võõrsil Austria vastu ja lõpeb aasta hiljem Horvaatia vastu. Samas alagrupis pallivad ka Norra, Soome ja Aserbaidžaan. U-21 Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub 2023. aasta suvel Gruusias ja Rumeenias ning sinna pääseb kokku 16 riiki. Võõrustajate noortekoondised teenivad otsepääsme finaalturniirile.

U-21 koondises on Kozhukhovskyi abilisteks Sander Post ja Igor Morozov, väravavahtide juhendajaks Aiko Orgla ja kehalise ettevalmistuse treeneriks Karel Kübar. Samad treenerid juhendavad vajadusel ka Eesti U-23 koondist.

Esialgu oli U-21 koondisel plaanis juunikuine Balti turniir. "Tänaseks on selge, et Läti ei osale, mistõttu on võimalik, et valikturniiriks valmistumisel mängime maavõistluse Leeduga," selgitas Kivisild.

Kui U-21 koondis pidas mullu valikmänge, siis koroonapandeemia jättis jälje nooremate vanuseklasside võistlustele. Eelmisel aastal jäi Eestis ära U-17 EM-finaalturniir, sama vanuseklassi koondis pidi sügisel alustama uue formaadiga valiksarja. Uus süsteem nägi ette sarnast lähenemist UEFA Rahvuste liigaga, kus turniiride vahel paigutatakse meeskonnad taas ümber seonduvalt eelmise turniiri paremusjärjestustega. UEFA teatas, et uus formaat alustab 2022. aastal, kui selle süsteemiga hakkavad mängima jalgpallurid sünniaastaga 2005 ja nooremad.

Kuna ära jäi ka U-19 EM-valikturniir, siis lisaks 2003. aastal sündinud poistele jäi rahvusvaheline kogemus saamata arvukatel 2002. aastal sündinud poistel, kellel ei õnnestunudki Martin Klaseni käe all U-19 vanuseklassis noortekoondises mängida, sest lisaks valikturniirile jäi ära ka Balti turniir. U-17 vanuseklassil õnnestus mullu Balti turniiri mängida.

U-19 ja U-17 noormeeste koondised teavad oma vastaseid 2021/2022. aasta EM-valikturniiridel ning kohtumised toimuvad sel sügisel Ungaris. U-19 koondist esindavad mängijad sünniaastaga 2003 ja nooremad ning U-17 koondises pallivad mängijad, kes sündinud 2005. aastal või hiljem. 2003. aastal sündinud noortekoondislased mängivad Martin Reimi käe all. Endise A-koondise peatreeneri Reimi abiliseks on Mikhail Artyukhov ning meeskonna väravavahtide treeneriks Andrus Lukjanov. U-17 koondise treeneritiimi eesotsas on Marko Pärnpuu, keda abistab Alex Sander Sepp ja väravavahtide treener on Ats Kutter.

"Esialgu oli plaan mängida U-17 vanuseklassi Balti turniiri Soomes, aga oleme tänaseks veendunud, et see nii ei lähe. Kas õnnestub see pidada Leedus? Eks aeg näitab ning oleme sel teemal teadlikumad juunikuu alguses. U19 koondise puhul taas Balti turniiri pole, sest selle vanuseklassi kogunemised on seotud ametlike koondiseakendega, kuid U-17 puhul on võimalik olla veidi paindlikum," lisas Kivisild.

U-19 koondise vastasteks on valikturniiril Austria, Ungari ja Valgevene. Selle vanuseklassi finaalturniir peetakse 2022. aasta suvel Slovakkias ning sinna pääseb lisaks võõrustajatele veel seitse riiki. U-17 koondis hakkab neljandas alagrupis heitlema Ungari, Islandi ja Gruusiaga ning praeguse seisuga peetakse need mängud oktoobri lõpus. Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub 2022. aasta mais Iisraelis ning koos võõrustajatega pääseb sinna 16 võistkonda.

U-18 koondis plaanib oma esimest treeningkogunemist juunikuu algusesse. Eesti U-18 koondise peatreeneriks on Alo Bärengrub, keda abistab Jan Harend ning väravavahtide juhendajaks on Rait Oja.

U-16 koondis soovib koguneda Tallinnas kahe nädala pärast. Kui tavaliselt on kevadel peetud treeningkohtumisi Lõuna-Soome esindusega, siis tänavu neid kohtumisi ei peeta. Augustisse planeeritakse kahte rahvusvahelist maavõistlust Põhja-Iirimaa vastu, kuid arusaadavatel põhjustel on nende kohtumiste toimumine veel selgumisel. U-16 koondise peatreener on Ats Sillaste ning väravavahtide treeneriks Karli Kütt.

U-15 koondise peatreener on jätkuvalt Ludvig Tasane, abitreener Aivar Lillevere, kehalise ettevalmistuse treener Karel Kübar ning väravavahtide treener Mairon Pihor. Noortekoondis võtab taas osa U-17 Eliitliigast.