Kangerti meeskonna direktor kõrvaldati Girolt autoõnnetuse tõttu

Pieter Serry oli juhtgrupi tagumises otsas, kui tema kõrvale ilmus reporterite auto. Kui belglasest rattur hoo maha võttis, sõitis talle tagant sisse aga Team BikeExchange'i spordidirektori poolt juhitud saateauto. Serry tõusis mehaanikute abil kiirelt püsti ning jätkas velotuuri ja lõpetas neljapäevase etapi 61. kohal.

Pärast sõitu otsustasid Giro d'Italia volinikud tiimi spordidirektori ja saateauto juhi Gene Batesi velotuurilt kõrvaldada, kõrvalistujale ning tiimi kaasdirektorile Matt White'le määrati 2000 Šveitsi franki suurune rahatrahv.

See on teine kord sel rattahooajal, kui Serry on sõiduki tõttu kukkunud. Kataloonia tuuri pidi belglane varakult lõpetama, kui avaetapil sõitis talle sisse mootorratas. "See on lihtsalt kurb tunne, sest kuu aega tagasi juhtus Kataloonias sama mootorrattaga," ütles Serry. "Mu selg valutab väga ja olen ka veidi emotsionaalselt häiritud."

Team BikeExchange ning Serry postitasid pärast sõitu sotsiaalmeediasse, et spordidirektor Gene Bates ning Serry on kõnelenud ja rattur on vabanduse vastu võtnud.

Pieter Serry is hit by the BikeExchange team car on the final climb of stage 6 of the #Giro d'Italia! Luckily he's back up and running on the summit finish pic.twitter.com/JDyC7UG6cu — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) May 13, 2021

Itaalia velotuuri kuuenda etapi võitis šveitslane Gino Mäder (4:17.52; Bahrain - Victorious), üldliidriks kerkis ungarlane Attila Valter (Groupama - FDJ).

Eestlastest sai Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) neljapäeval 23. (+1.14) ja Tanel Kangert (BikeExchange) 33. koha (+2.15). Kokkuvõttes langes Taaramäe 15. kohale (+1.32) ja Kangert tõusis 27. positsioonile (+4.44).

Giro d'Italia jätkub reedel