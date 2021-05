Võitmatu venelanna jätkab edukat kullajahti

31-aastane Romašina võistles koos 27-aastase Svetlana Kolesnitšenkoga tehnilises kavas paaridele ja esikoht teeniti 95,6705 punktiga. Teiseks tuli Ukraina ja kolmandaks Austria paar.

Romašinale oli see nendelt võistlustelt teine kuldmedal, sest varem oli ta teeninud Venemaa koondisega esikoha ka tehnilise kava võistkonnavõistluses.

Romašina pole kaotanud karjääri jooksul mitte ühtegi võistlust ja pärast neljapäevast triumfi on tal nüüd 12 Euroopa meistritiitlit. Lisaks on venelannal viis olümpiakulda ja koguni 21 MM-tiitlit.

Tituleeritud on ka tema partner Kolesnitšenko, kellele oli see triumf kümnendaks EM-kullaks. Lisaks on ta olümpiavõitja ja 16-kordne maailmameister.

Paaride tehnilise kava võit ei tulnud lihtsalt, sest algselt pidid võistlused toimuma 10. mail, aga probleemide tõttu muusika mängimisel lükati võistlus kolm päeva edasi.

Romašina ja Kolesnitšenko treeneri Tatjana Dantšenko lausus pärast etteastet uudisteagentuurile TASS, et muudatus ei jätnud oma mõju avaldamata.

"See oli raske. Me ei treeninud kaks päeva, kuna võistkonnavõistlus ja paaride vabakava võistlus seisid ees," lausus ta. "Väga raske oli säilitada sünkroonsust, kuna neil ei olnud võimalust oma etteastet timmida."

"Aga tüdrukud said hakkama ja tulime edukalt raskustest läbi. Suutsime soojendusel kõik meelde tuletada ja olen väga rahul."