Janne Pulk hooajast Saksamaal: kindlasti arenesin kaitses

Saksamaa meistriks tulnud Kelterni naiskond koosnes vaid välismängijatest. Profikarjääri esimese medali võitnud Janne Pulga sõnul oli just tugev sisemine konkurents see, mis tõi klubile nii meistritiitli kui ka kaks karikavõistluste kulda.

"Kõik olid üsna võrdsed ja seega olid meie trennid võitluslikud," lausus Pulk ERR-ile. "Kogu aeg käis andmine ja see viis meie taset kõrgemale."

See oli 21-aastase viskava tagamängija teine välishooaeg. Mullu oli ta Hannoveriga kuues ja kandis siis suuremat koormust kui nüüd Kelternis, kus oli 26 mängus väljakul keskmiselt 14 minutit ja viskas 5,2 punkti.

"Kindlasti oleks tahtnud rohkem mängida, aga ma arvan, et võin jääda rahule. Arvan, et täitsin enam-vähem seda, mida treenerid minult nõudsid," jätkas Pulk. "Et ma tuleks ja võtaks oma visked, mängiksin kaitses kõvasti ja hakiksin seal teisi mängijaid. Ma arvan, et sain hakkama."

Kelternis mängis kaks Eesti koondislast ja kogenud Mailis Pokile pakkus Keltern kohe ka uut lepingut ja 29. sünnipäeva tähistav ääremängija jätkab puhkuse järel karjääri Saksamaa meistri ridades.

Et hoida varem opereeritud põlve, siis Pokk Eesti 3x3 koondisega suve kaasa ei tee. Pulk on Tallinnas laagris.

"Mängijana ma usun, et arenesin kindlasti kaitses. Sain seal teha ka palju individuaalset trenni koos treeneritega. Ja inimesena lihtsalt, et kuidas mingeid olukordi hinnata ja toime tulla ja kõik sellised asjad."

Järgmiseks hooajaks tal lepingut ei ole. Hetkel valmistub Pulk 3x3 koondisega olümpia valikturniiriks.