Kaks MK-etappi võitnud suusahüppaja tõmbas karjäärile joone alla

Juba 2004. aastal MK-sarjas debüteerinud veteran sõnas, et suusahüpped olid tema elus koguni 28 aastat esikohal, aga viimasel ajal on keha hakanud märku andma, et oleks aeg taanduda.

Ülejärgmisel nädalal 38-aastaseks saav Damjan võitis karjääri esimese MK-etapi 2014. aasta jaanuaris Sapporos ja kordas saavutust 2017. aasta novembris Kuusamos.

Tiitlivõistlustel tuli ta Sloveenia koondisega kahel korral MM-pronksile: 2005. aastal Oberstdorfis ja 2011. aastal Holmenkollenis.

Individuaalselt jäid laeks üheksas koht 2014. aasta Sotši olümpia normaalmäel ja kuues koht 2005. aasta Oberstdorfi MM-i normaalmäel.

Lennumägede MM-il võitis ta Sloveenia koondisega võistkonnavõistluse hõbeda (2018) ja pronksi (2012).