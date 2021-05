DirtFish: Autoralli MM-sarjaga võib liituda Hiina tootja

Ralliportaal DirtFish kirjutab, et lähiaastatel võib autoralli MM-sarjaga liituda Hiinas baseeruv konstruktor.

Viie aasta eest oli Hiina lähedal WRC etapi korraldamisele, aga suvise suurtormi tõttu oli FIA sunnitud Pekingi lähedal toimuma pidanud võistluse ära jätma. Hiinlased tahavad jätkuvalt etappi korraldada - seni ainsaks jäänud Hiina MM-etapp toimus aastal 1999 -, aga samal ajal on suurriik huvitatud ka oma tootja saamisest.

Kuigi FIA ega WRC promootor pole uudist kommenteerinud, on DirtFishi Aasia allikad kinnitanud, et plaan MM-sarjaga liituda Hiinal tõepoolest on.

"Auto tuleb," kinnitas allikas DirtFishile. "Seda planeeritakse juba praegu. Tõenäoliselt on alguses tegemist Rally3 masinaga, kuigi liitumist peab veel vähemalt kaks aastat ootama." Allikas lisas, et mõeldud on ka WRC masinast ja ka rallikrossi MM-sarjast.

"Firma kaalub praegu kõiki võimalusi. See on väga põnev. Ralli on Hiinas väga populaarne ja paljud loodavad Hiina etapi naasmist," lisas allikas.