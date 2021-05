Ajax sulatas trofee tähtedeks ning jagas fännidele

Hollandi kõrgliiga võitjale antakse niinimetatud meistritaldrik, 60-sentimeetrise diameetriga hõbetrofee. Et viimane aasta on koroonapandeemia tõttu olnud erakordne ja fännid pole Ajaxi tiitlivõidule saanud Johan Cruyffi nime kandval staadionil kaasa elada, otsustas klubi tänavu trofee üles sulatada.

Taldrikust sai 42 000 tähekest, igaüks neist kaalub 3,45 grammi ja sisaldab 0,06 grammi originaalset trofeed. Hollandi jalgpalliliit on erandkorras taldriku Ajaxile asendanud, ehk klubi auhinnakappi tühja kohta siiski ei jäänud.

"Sellel hooajal oleme suuresti pidanud mängima ilma fännideta, või vähemalt pole nad saanud tribüünidel istuda," rääkis Ajaxi peadirektor Edwin van der Sar. "Sellele vaatamata oleme igal nädalal nende toetust tundnud. Kui varem ütlesime, et "see tiitel kuulub teile", väljendasime seda, kuidas võitsime fännide jaoks. Trofee jagamine fännidega on selle tõestuseks."

Fans of Ajax couldn't watch games in person this season ⚽️



So to celebrate the team winning the league, the club melted down the trophy, turned it into stars and sent over 42,000 of them to its season-ticket holders to thank them for their support



: @AFCAjax pic.twitter.com/7tu6oYeRSW