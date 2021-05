Urmo Sitsi määrati delegaadiks käsipalli eurosarja finaalmängule

Erinevalt kahest tugevamast sarjas mängitakse EHF European Cup lõpuni karikasüsteemis ja finaali avamängu võõrustab sel laupäeval AEK. Teadupärast lülitas Ystads IF teel kullamängule konkurentsist nii HC Tallinna kui ka Põlva Serviti, vastavalt kolmandas eelringis ja veerandfinaalis.

Nelja parema seas olid rootslased kahe mängu kokkuvõttes 50:48 üle Küprose klubist Famagusta Sabbianco Anorthosis. Ystadi ridadesse kuulub ka endise Eesti koondislase Kaupo Palmari poeg Kasper. Veel ühe ekskoondislase, Martin Noodla endine koduklubi AEK seljatas poolfinaalis Andris Celminši hiljutise tööandja Velenje RK Gorenje tulemusega 62:60.

"Nii palju kui olen finaliste jälginud, on kindlasti oodata kahe võrdse meeskonna vastasseisu. Ystad on eestlastele juba tuttav, aga ka AEK on teinud hea hooaja. Neil on palju välismaalasi ning poolfinaalis tuldi sloveenide vastu välja suurest kaotusseisust, mis näitas Kreeka klubi sisu," hindas Urmo Sitsi tulevat tööülesannet mängulisest vaatevinklist.

Sitsi alustas Euroopas delegaaditööd kümme aastat tagasi ja on sel perioodil korduvalt ka tippmängudele ja -turniiridele määratud. 2018. ja 2020. aastal toimetas ta meeste EM-finaalturniiril, kolm aastat tagasi oli delegaadiks toonase EHF Cupi ehk tugevuselt teise eurosarja finaalil Magdeburgis.

"Sadakond rahvusvahelist kohtumist on kindlasti juba koos ja siia võiks lisada 60 mängu kohtunikuna. Põnevaid olukordi vahel muidugi tekib, aga üldiselt on kõik sujunud suuremate probleemideta. Iga mäng on erinev ja alati peab valmis olema kiirelt reageerimiseks," sõnas Sitsi.

"Delegaaditöö on mahukas, siia kuulub nii külalismeeskonna elamistingimuste kontroll, tehnilise koosoleku läbiviimine, spordisaali ülevaatus kui ka turundusreeglite täitmise jälgimine. Mängu ajal tuleb abistada lauapersonali, kontrollida vahetusala ning meeskonna käitumist pingil, aga loomulikult ka kohtunike tegevust," selgitas Sitsi.

Käsipallihooaeg nii Eestis kui ka Euroopas pole koroonaviiruse tingimustes kulgenud lihtsalt. Tähtsaima kokkuvõttena toob Sitsi välja tõsiasja, et kõik sarjad on suudetud viia või siis viiakse lähinädalatel lõpplahenduseni.

"Euroopas kohaneti kogu hooaja jooksul ja tehti kiireid otsuseid, et jõuda finaalmängudeni. Balti liiga suutsime hoolimata suurtest raskustest viia Klaipedas toimunud Final Fourini. Paratamatult tekib olukordi, kus otsused kõigile ei meeldi – nagu Eesti meistriliigas –, aga me kõik õpime pidevalt ning tänagi ei tea keegi, mis saab sügisel uue hooaja hakul," tunnistas Sitsi.