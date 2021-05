Maailma teine odaviskaja ei pääse piirangute tõttu võistlustele

Sel hooajal odaviske maailma hooaja edetabelis sakslase Johannes Vetteri järel teist kohta hoidev 23-aastane Neeraj Chopra on Tokyo olümpia eel kehvas situatsioonis, sest ei saa koroona tõttu võistelda.

Märtsis isikliku rekordi 88 meetri ja seitsme sentimeetrini viinud Chopra peab praegu piirduma kodumaal treenimisega, sest Indias valitseva epidemioloogilise olukorra tõttu on paljud riigid kehtestanud karmid reisipiirangud.

"Võistlemine on sama oluline kui treenimine ja vajan hädasti võimalusi välismaal võistelda," lausus Chopra virtuaalsel pressikonverentsil. "Kui sa treenid piiri taga, siis miski ei tõmba tähelepanu mujale ja võistlused on peaaegu iga kahe nädala tagant. Ma igatsen seda."

Chopra plaanis mais Türgis harjutada, aga laager jäi ära ning tema ja teised India sportlased peaksid saabumisel veetma kõigepealt kaks nädalat karantiinis. "Mõnes riigis peab karantiinis olema 21 päeva, mis ei ole olümpiale nii lähedal olles lihtsalt võimalik," sõnas Chopra.

Seega jätkab Aasia meister ja Briti Rahvaste Ühenduse mängude võitja treenimist kodumaal Patialas, kus sündis ka hiljutine rekord. Paraku segab harjutamist sobimatu ilm. "Juunis läheb veel kuumemaks. Loodan, et meil on siin võimalused siseruumides."

Kuigi Chopra isiklik rekord andnuks talle näiteks Rio de Janeiro olümpial pronksmedali, siis enda sõnul peab ta Tokyos veel parem olema. "Ma arvan, et võrdluspunktid asuvad kõrgemal," usub sportlane. "Nüüd on meil kuus kuni kaheksa viskajat, kes ületavad regulaarselt 87 meetri joont. Ma olen teinud kõvasti tööd ja usun, et jõuan 90 meetri joonele lähemale."

Sel hooajal on lisaks Choprale 87 meetri joone ületanud siiski vaid suurepärases vormis olev sakslane Johannes Vetter (91.50). Choprale järgnevad Moldova odaviskaja Andrian Mardare (86.66) ja Pakistani sportlane Arshad Nadeem (86.38).

Mitmed tugevad odaviskajad pole aga hooajaga veel korralikult alustanud, teiste seas ka eestlane Magnus Kirt.