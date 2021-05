Sporting tuli 19 aasta järel meistriks, fännide pidu lõppes rüselustega

Kohtumise ainsa värava lõi 36. minutil Paulinho ja see oli kolme punkti teenimiseks piisav. Kaks vooru enne hooaja lõppu on nende edu lähima konkurendi Porto ees kaheksa silma ehk viimane neid enam kinni püüda ei saa.

Pärast 2002. aastat olid läinud kõik Portugali meistritiitlid jagamisele teiste suurklubide Porto ja Lissaboni Benfica vahel.

Ajastule omaselt peeti kohtumine tühjade tribüünide ees, aga pärast mängu sõitsid Sportingu mängijad lahtises bussis läbi linna, et sel viisil koos poolehoidjatega tiitlit tähistada.

Ühel hetkel läks aga asi käest ära, sest osa inimesi murdis läbi metallbarjääridele ning korrakaitsjad pidid nende bussist eemalehoidmiseks võtma kasutusele kummikuulid ja -nuiad. Mõned inimesed viskasid politsei ja ajakirjanike suunas ka klaaspudeleid ja suitsupomme. Sündmuspaigale kihutasid kiirabid, et anda viga saanud fännidele esmaabi.

Juba enne kohtumist oli politsei poolehoidjaid hoiatanud kogunemast suurtesse gruppidesse, palunud hoida sotsiaalset distantsi ja kanda kogu aeg maske.