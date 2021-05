Pärnu ja Kalev/Cramo peavad finaalseeria teise lahingu

Pärnu võitis finaalseeria avakohtumise võõrsil 81:76 (13:20, 21:18, 19:13, 28:25). Võitjate resultatiivsem oli 24 punktiga Linards Jaunzems. Kalev/Cramole tõi 18 silma Devin Thomas.

"See näitab suurt südant ja seda, et võitlesime: eks see mäng võitluse pealt tuligi," rääkis laupäeval väljakul 33 minutit rassinud ning Pärnu kasuks 14 punkti ja 13 lauapalli toonud 38-aastane Kristjan Kangur ERR-ile. "Kindlasti ei saa aga rahule jääda ja õnnelikud olla. Pikk tee on veel minna ja see võit tegi meid veel näljasemaks."

"Õhtul vaatame filmi üle ja igaüks teeb oma järeldused. Raske öelda, miks mäng ära läks, mingid momendid jäid kaitses kripeldama, kus ka ise tegin lolle otsuseid," rääkis Kalev/Cramo kasuks 13 punkti visanud Rauno Nurger pärast seeria avakohtumist.

Põhihooajal sai Kalev/Cramo kolm ja Pärnu kaks võitu, kuid enamasti olid mängud tasavägised ja ühe võidu teenis Kalev/Cramo alles lisaajal.

Pronksiseerias on Rakvere Tarvas Rapla Avis Utilitase vastu mängudega kaks-üks peal.