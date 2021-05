Tipneri karikasarjas selgub esimene finalist

Poolfinaali võõrustab A. Le Coq Arenal möödunud aastal karika pea kohale tõstnud Flora, avavile kõlab kell 20.00.

Seni pole Transil oma tänaõhtust vastast õnnestunud võita. Samad meeskonnad kohtusid Tipneri karikasarjas ka möödunud aasta finaalis, kus 2:1 võit Florale võidu kindlustas. Viimati kohtuti omavahel Premium liigas, kui 17. aprillil teenis Flora kindla 5:0 võidu.

Flora väravavahtide treener Aiko Orgla: "Karikasarjas on Narva viimased kaks aastat jõudnud finaali. Seega on tegu äärmiselt tugeva ja motiveeritud vastasega. Teame hästi, et mängus on pääs finaali ja läheme selle pääsme eest ka võitlema."

Flora mängija Marco Lukka: "Karikamäng Narvaga on meie jaoks tähtis. Tahame mängu võita ning minna edasi finaali."

Transi abitreener Nikolai Toštšev: "Meie ees on oluline mäng. Narva Trans on karikameeskond, nii et kes teab, kuidas üksik mäng võib minna. Proovime finaali pääseda."

Transi mängija Roman Nesterovski: "Meid ootab väga oluline karikamäng. Teeme kõik, et vajalikku tulemust saavutada."

Mängu peakohtunik on Kristo Külljastinen, äärtel abistavad teda Sander Saga ja Neeme Neemlaid. Neljanda kohtunikuna on ametis Revo Sirel.

Tipneri karikavõistluste teine poolfinalist selgub homses Viljandi Tulevik – FCI Levadia poolfinaalis. Finaal peetakse 22. mail A. Le Coq Arenal.