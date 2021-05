Robert Täht jätkab karjääri üheksakordse Poola meistriga

Skra teatas teisipäeval, et on sõlminud lepingu Eesti koondise nurgaründaja Robert Tähega.

"Mul on väga hea meel PGE Skraga liituda. Ootused järgmiseks hooajaks on väga kõrged, eriti kuna meil on tugev meeskond," ütles Täht Skra kodulehe vahendusel.

Täht teab Belchatowi Skrad hästi ja tema endine koduklubi Rzeszowi Asseco Resovia kohtus eelmisel hooajal veerandfinaalseerias Skraga, kes Resovia alistas. "Poola fännid on hämmastavad, eriti Belchatowi omad. Mul oli võimalus näha neid vastasmängijana saalis kaasa elamas. Nad olid hiilgavad ja lõid ainulaadse atmosfääri. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin tulla Belchatowisse ja uut hooaega alustada," lisas Täht.

Belchatowi Skra klubijuht Konrad Piechocki ütles, et Täht pole veel oma täielikku potentsiaali näidanud. "Me paneme temale suuri lootusi. Ta on väga ründav, suurepärase mänguga mängija. Usun, et see tugevdab meie meeskonda järgmisel hooajal," ütles Piechocki.

Täht vigastas eelmainitud veerandfinaalseerias märtsis kõhulihast ja reisis siis taastumiseks Eestisse. Tema eelmine koduklubi Resovia teatas 31. märtsil, et on lõpetanud eestlasega lepingu.