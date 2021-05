Espanyol tõusis taas Hispaania kõrgliigasse

Espanyol on langenud kõrgliigast välja viis korda ning on iga kord kohe järgmisel hooajal tagasi üles tõusnud (1963, 1970, 1990, 1994, 2021). Nendest klubidest, kes pole kunagi meistriks tulnud, on Espanyol veetnud kõrgliigas kõige rohkem hooaegu, vahendab Soccernet.ee.

Esiliiga hooaja lõpuni jääb veel neli vooru. Espanyoli järgmiseks sihiks on liigavõidu kindlustamine, hetkel edestatakse teisel kohal paiknevat Mallorcat kuue punktiga.