Fulham langes Inglismaa kõrgliigast välja

Burnley jaoks tulid mõlemad mängus löödud väravad esimese poolaja viimase kümne minuti jooksul, kui Fulhami võrku sahistasid 35. minutil Ashley Westwood ning 44. minutil Chris Wood. Ühtlasi kindlustas võiduga Burnley ka enda püsimise Inglismaa kõrgliigas, kus klubil on kolm vooru enne hooaega lõppu kogunenud 39 punkti.

Premier League's on teisipäevase seisuga selgunud kõik kolm esiliigasse langevat klubi. Liigatabelis viimasel kohal asetsev Sheffield United on kogunud 35 voorust kõigest 17 punkti, West Bromwich Albion on 35 mänguga kogunud 26 punkti ning Fulham, kel on kogunenud 35 mänguga 27 punkti.

"[Väljalangemine] on juba mõnda aega olnud tulemas, aga see ei varja seda pettumust, valu ja kurbust, mis ma tunnen. Olen löödud," ütles Fulhami peatreener Scott Parker. "Praegusel hetkel on minus ainult kurbust. Nüüd ja järgnevatel päevadel tuleb meil pikalt ja kõvasti mõelda ning taastuda. Minu töö on viimased mängud korralikult lõpetada."

"Klubi peab tegema suuri otsuseid. Meil on olnud väljalangemine, siis pääsesime tagasi ja nüüd taas väljalangemine. Need tipud ja mõõnad ei ole midagi, mida me tahame. Klubina peame tegema häid otsuseid ja mõtlema välja, kuhu me edasi minna tahame," lisas Parker.

Inglismaa kõrgliiga liigatabeli tipus istub Meistrite liiga finaali pääsenud Manchester City, kellel on 35 mänguga 80 punkti. City kaotas laupäeval teisele Meistrite liiga finalistile Chelseale, mis omakorda jättis veel ukse lahti liigas teisel kohal olevale Manchester Unitedile, kellel on ühe vähema mänguga kogunenud 70 punkti. Chelsea on 64 punktiga kolmas, neile järgneb Leicester 63 punktiga.