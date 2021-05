Serviti lõpetas kullahooaja võiduga põlise konkurendi Kehra üle

Huvitaval kombel polnud ajaloo kaks edukaimat klubi – Põlva ja Kehra auhinnakappides on 29 Eesti meistritiitlist 26 – sel aastal veel kohtunudki. Kolm eelmist ja Serviti võiduga lõppenud liigamängu jäid 2020. aastasse, nagu ka viimane vastasseis ehk karikafinaal, mille Kehra karistusvisete järel Mesikäpa hallis võitis.

Serviti alustas teravamalt ja kahe Henri Sillaste tabamuse järel saadi ette 3:1. Sama mees viis kodumeeskonna üheksandal minutil juba 7:3 juhtima. Pikalt pommitati kordamööda, kusjuures Kehra skooris peamiselt läbi tagamängijate Sigmar Seermanni ja David Mamporia, põlvalased leidsid aga jätkuvalt ja osavalt joonelt Ülljo Pihuse.

Et Servitil oli mänguks üles anda täpselt kaks korda rohkem väljakumängijaid ehk 14, siis vahetati rohkem ja suudeti tempot hoida. 18. minutil pakuti Kehrale aga hea võimalus, kui kaheks minutiks jäi Serviti neljakesi, ent külalised ei suutnud olukorda ära kasutada. Hoopis põlvalased leidsid uuesti rütmi ja tegid 4:0 vahespurdi.

Sander Sarapuu kiirrünnakuvärav viis Serviti ette 16:9. Kehra nõelus vahet väiksemaks tänu Mamporia, Sergio-Silver Kreegimaa ja Seermanni väravatele, kuid jäi seisul 17:13 omakorda kahemehelisse vähemusse. Alfred Timmo tabamus saatis meeskonnad riietusruumi Serviti kuueväravalises eduseisus 19:13.

Teise pooltunni esimese kümne minutiga suutsid kehralased Christofer Viilopi selja taha saata vaid ühe palli ning Sillaste tabamus aitas Serviti juhtima 25:14. Võitjas enam kahtlust polnud, lisaks lõppesid Kehral viimasel kümnel minutil vahetusvõimalused, kui Indrek Normak kolmanda kaheminutilise karistuse ja punase kaardi teenis.

Serviti lõpetas hooaja kindla 37:22 võiduga, Kehral seisab neljapäeval veel ees kodumäng Tapaga. Pihus viskas võitjate kasuks seitse ning Sillaste, Timmo ja Mario Karuse viis väravat. Kehral tabas Kreegimaa kuus, Seermann viis ja Mamporia neli korda.

"Kui hooaeg pähklikoores kokku võtta, siis võtmesõna on areng. Tegime selge sammu edasi meeskonnana, aga kõige positiivsem on mängijate areng. Terve hulk nooremaid pallureid on kaela kandma hakanud, eriti just Ülljo Pihus, Alfred Timmo ja Tõnis Kase, unustamata teisigi," rõõmustas 15-kordse Eesti meistri peatreener Kalmer Musting.

"Tulemuste poolest oli kindlasti tähtsaim meie euroedu – see sai palju rahvusvahelist tähelepanu, mis jätkub praeguseni. Kodune tiitel maitseb alati hästi ja Balti liiga pronksiga peab ka rahul olema, me polnud seal tänavu päris esikohakonkurentsis. Teeme tööd edasi ja sõlmime kokku lahtisi otsi, mida uue hooaja suhtes veel piisavalt," resümeeris Musting.