Henry Sildaru nomineeriti Euroopa parima noorsportlase auhinnale

Sildaru valiti viie nominendi hulka, olles sellega freestyle-suusataja Kelly Sildaru ja jalgrattur Madis Mihkelsi järel läbi aegade kolmas Nurowski auhinna nominentide hulka pääsenud Eesti noorsportlane.

Henry Sildaru on 14-aastane freestyle-suusataja, kes võitis märtsis Venemaal Krasnojarskis freestyle-suusatamise juunioride maailmameistrivõistlustel rennisõidus kuldmedali ja pargisõidus pronksmedali. Henry treenib oma isa Tõnis Sildaru käe all. "Olla valitud Euroopa viie parima noorsportlase hulka on suur tunnustus. See annab motivatsiooni jätkata sihikindlat tööd edasise nimel," ütles Henry Sildaru.

Teised nominendid Piotr Nurowski auhinnale on freestyle-suusataja Kirsty Muir Suurbritanniast, mäesuusataja Zrinka Ljutic Horvaatiast, lumelaudur Evy Poppe Belgiast, laskesuusataja Lena Repinc Sloveeniast.

Võitja kuulutatakse välja 10. juunil Ateenas toimuval galaõhtul. Laureaat saab karika ja 15000-eurose stipendiumi, teisele kohale kuulub 8000-eurone ning kolmandale kohale 5000-eurone stipendium, neljas ja viies koht teenivad kumbki 3000-eurose stipendiumi.

Piotr Nurowski nimelise auhinna kandidaatideks saavad rahvuslikud olümpiakomiteed esitada alla 19-aastaseid sportlasi, kelle puhul hinnatakse sportlike tulemuste kõrval ka sportlase käitumist ja suhtumist ausa spordi ning olümpiakultuuri ja -ideaalide väärtustamisel.

Euroopa parima noorsportlase auhind loodi 2010. aastal Smolenski lennukatastroofis hukkunud toonase Poola Olümpiakomitee presidendi Piotr Nurowski mälestuseks. Auhinna eesmärk on julgustada noori sportlasi jätkama tippspordikarjääri ning innustada neid lugu pidama ausa mängu reeglitest ja olümpiaväärtustest.

Esimese Eesti noorsportlasena võitis 2017. aastal Piotr Nurowski auhinna freestyle-suusataja Kelly Sildaru.