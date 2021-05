Rauno Nurger: oleme EM-il võimelised kõigile konkurentsi pakkuma

Klubikorvpalli Kalev/Cramos mängiv Nurger sõnas intervjuus Korvpall24-le, et tema jaoks on koondise esindamine suur au. "Kui noorena käisin Saku Suurhallis koondise mänge vaatamas, siis alati unistasin sellest momendist, et saaksin ise kunagi seal saalis rahvuskoondise särgis mängida," ütles Nurger, kes usub, et tegi EM-valiksarjas soliidsed esitused.

Järgmisel aastal toimuvalt EM-ilt läheb koondis 27-aastase keskmängija sõnul võtma kõike, mis võtta annab. "Kui mängime oma mängu, siis usun, et oleme võimelised kõigile konkurentsi pakkuma. Muidugi lihtne see olema ei saa, aga ükski hea saavutus ei tulegi lihtsalt," sõnas Nurger.

